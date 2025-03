Debre Viktor: Megszereztük, ami még hiányzott

Egy győztes döntő után nem igazán fontos, hogy milyen út vezetett a sikerhez, de mégis mi történt az első félidőben? 4:0-s kezdés után az ellenfél már 7:11-re is vezetett.

Hullámzó volt az első félidő. Nagyon jól nyitottunk, a védekezésünk nagyon jól működött, a kapusunk nagyon jól védett, de utána jöttek azok a hibák, amik elkísérnek minket az egész év során. Ott tulajdonképpen életet adtunk az ellenfélnek, aki ezt nagyon jól kihasználta és ránk jött. Szépen lassan át is vette a vezetést. Mondhatjuk, hogy jelentős előnyt alakítottak ki a félidő hajrájára, de abból azért sikerült visszajönnünk egy gólra. Az az egy gól nekünk egy nagyon jó eredmény volt, annak a tudatában, hogy már néggyel is vezettek. Mondtam is a lányoknak, hogy sokkal jobban állunk, mint a tavalyi évben (akkor héttel vezetett a Michalovce – szerk.), ez most ledolgozható.

A második félidőben úgy tűnt, hogy arra kellett leginkább figyelni, hogy fenntartsák a játékosok a koncentrációt, hiszen miután visszavették a vezetést, az előny már végig a csapatánál volt.

A második félidőben máshogy érkeztünk ki és szerintem fizikálisan jobban is bírtuk az egészet. Azt is tudomásul kell venni, hogy a Michalovce sorozatterhelésben van, ők az európai porondon is versenyben vannak, sokkal több meccset játszottak, mint mi. Ilyenkor ez is jelentkezik, így a végére aztán úgy gondolom, hogy nagyon magabiztosra sikeredett a győzelmünk.

A legvégén már csak egy gólt kaptunk, egyet lőttünk, és azt vártuk, hogy mikor lesz vége, hogy tudjunk ünnepelni.

Az előző három döntőt éppen az Iuventa ellen bukták el, milyen érzés, hogy negyedik nekifutásra most itt lóg az aranyérem a nyakában?

Az előző három alkalommal is úgy érkeztünk meg a finálék helyszínére, hogy meg akarjuk nyerni a kupát, így volt azért bennünk egy kis tüske. Most ki voltunk éhezve erre a sikerre. Hála Istennek nem izgultuk túl, és megszereztük ami még hiányzott.