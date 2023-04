Debre Viktor: A nagymihályiak kapusa szinte megbabonázott minket

A meccset mindkét fél idegesen kezdte, és a Iuventa volt, aki gyorsabban le tudta vetkőzni az izgatottságát. A kétgólos hátrányt a 9. percben 4:4-nél sikerült eltüntetniük a dunaszerdahelyieknek, Élő Beatrix három góljának köszönhetően. A vezetést azonban nem tudták átvenni a kékek. A szünetben 8:10-re vezetett a Iuventa, amit legnagyobbrészt kapusának köszönhetett, Mendes de Almeida sorra mutatta be a bravúrokat.

„Rosszul kezdtünk, rengeteg ziccert hibáztunk, ez mindenképpen rányomta a bélyegét a továbbiakra. Hiába működött jól a védekezésünk, a támadójátékunk bizonyos szinten megpecsételte a sorsunkat. A nagymihályiak kapusa szinte megbabonázott minket, el is bizonytalanította a játékosaimat, így már nem támadtunk olyan bátran” – jelölte meg a vereség első okát a HC DAC edzője, Debre Viktor a mérkőzés után.

A 2. félidőben már jóval több gól esett, ezt a harminc percet ki is hozta döntetlenre a HC DAC, de volt, amikor már öt góllal vezettek a nagymihályiak. Innen ugyan egyre fel tudtak zárkózni Bízik Rékáék, de az egyenlítés már nem jött össze. „Sajnos nagyon gyengék voltunk a befejezéseknél, túlizgultuk a kapussal szemben a lövéseket. Nagyon sok ziccert hagytunk ki, de így is végig meccsben voltunk. A helyzeteket megtaláltuk, de sok felesleges szabálytalanságot is kaptunk, amik elkerülhetőek voltak. Ha sikerült volna ledolgozni az ötgólos hátrányt és egyenlítünk, könnyen lehet, hogy fordult volna a meccs, de ilyen a sport, így alakult” – válaszolta kérdésünkre a válogatott balszélső, aki éppen a felzárkózás pillanatiban sérült meg és az utolsó perceket már csak a cserepadról nézhette. „Mondhatni történt egy kisebb baleset, de remélem, a válogatott összetartásra már minden rendben lesz” – tette hozzá Bízik, akinek jövő héten a szlovák nemzeti csapatnál van jelenése.

Bő öt perc volt hátra, amikor Erika Rajnohová góljával 22:23-ra zárkózott a dunaszerdahelyi csapat. A nagymihályiak ezt követően ember- előnybe kerültek és a két góljukra csak Eliška Desortová válaszolt a HC DAC részéről, így 23:25-nél ért véget a döntő.

„A 2. félidőben elengedtük őket öt gólra, ami már rengeteg volt. Onnan még visszakapaszkodtunk, de annyi erőnk már nem maradt, hogy fordítsunk. Mindig tudtak lőni egy gólt, amikor közel kerültünk. Nagyobb összpontosítás kellett volna, hogy ki tudjunk a végén egyenlíteni és ott esetleg átforduljon a meccs. Amikor a kés élén táncolsz, akkor még jobban kell koncentrálni, még jobban kell védekezni és esélyt sem szabad adni az ellenfélnek, hogy gólt lőjön. Hozzátartozik a képhez, hogy a kulcsjátékosaink közül többen gyenge teljesítményt nyújtottak a mai napon. Ilyen a sport, jövőre megpróbáljuk újra” – vázolta a vereség további okait a csallóköziek edzője.

A Iuventa sorozatban tizedszer nyerte meg a Szlovák Kupát, az előző évhez hasonlóan újra két góllal győzte le a dunaszerdahelyieket a fináléban.

„A meccs eleje rányomta a bélyegét a továbbiakra. Nagyon naggyá tettük a kapust, elbizonytalanított minket. Megvoltak a helyzeteink, már az elején több góllal is vezethettünk volna. Nagyon sajnáljuk, hogy így kezdtük a meccset. Nagyon akartuk ezt a sikert, úgy éreztük, jobban is játszunk, de nagyon rossz volt a helyzetkihasználásunk” – nyilatkozta lapunknak Juhos Kata, a HC DAC csapatkapitánya.

Érdekesség, hogy a játékosok nem éremmel, hanem virágcsokrokkal lettek gazdagabbak, a csapatkapitányok pedig átvehették a másodiknak és az elsőnek járó kupákat is.

„Taktikus és nem éppen szép kézilabdát láttunk ma. Nem voltunk jók támadásban és ha a kapusunk, Almeida nem véd ilyen jól, aligha emelhetjük magasba a kupát. A második félidőben fel tudtuk használni a nemzetközi porondon szerzett tapasztalatainkat. Nem játszottunk szépen, de türelmesek voltunk, kivártuk a helyzeteket és nyertünk” – mondta a döntőt követően a Michalovce mestere, Peter Kostka.

A dunaszerdahelyiek a MOL Ligában vigasztalódhatnak, ahol két fordulóval a vége előtt előnyük két pont a vágsellyeiek előtt. „Csak erre a meccsre készültünk, ez volt a legfontosabb. A bajnokság most jön, meglátjuk, hogy ott mi lesz” – zárta az értékelést Debre Viktor.