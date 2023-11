Bukor Ádám laza éve Eb-váltóarannyal

„A váltó miatt mentem a fiúkkal. A 4x200-ast megnyertük, a 4x100-asban pedig negyedikek lettünk, szokás szerint én voltam a hajráember – sorolja legjobb eredményeket hozó számait. – Egyéniben 100 m felszíniben a hetedik, 200 méteren a nyolcadik voltam. Előtte csak két hónapot tudtam készülni erre a versenyre. Eredetileg úgy nézett ki, hogy nem is veszek részt a kontinensviadalon, mert egész évben nem edzettem, mivel tavalyi komoly betegségem után kivettem egy év szabadot. Azon volt a hangsúly, hogy élvezzem az életet, beutazzam a fél világot, amit meg is tettem.”

Májusban az amerikai világkupával kezdte az idei versenyzést. Nem vitte ki a nagy uszonyt, így csak gyorsakat úszott: 200 m-en másodikként, 100 m-en harmadikként csapott a célba, de az idei csúcs mégiscsak a gödöllői Eb volt.

Szeptemberben ráadásképpen az életmentő-Európa-bajnokságon is indult a belga Bruges-ben, 4x50 méteres vegyes váltót úszott, és negyedikek lettek. „Ötven métert teljesítünk mind a négyen, s mindannyian másképpen. Az első sima ötvenet úszott, én másodikként speciális uszonyban tettem meg víz alattiban a távot. A harmadik tag hevedert, azaz nagy szivacsot húzott maga után, a negyedik meg visszafelé húzta a hevederre rácsimpaszkodott harmadikat, míg célba nem értek – részletezte átruccanását egy szinte ismeretlen sportágba. – Győri klubom kért, hogy vegyek részt az adott váltóban, én pedig örömmel vállaltam. Nem először úsztam az életmentőkkel, még sokat kell gyakorolnom, fejlődnöm, hogy a jövőben is legyen alkalmam köztük, velük versenyezni.”

Bukor Ádám továbbra is magyar színekben szerepel. Győrben készül, néha Somorján is vízbe ugrik. Idén már a sima úszást is felvállalja. „Egy év alatt kiéltem magam, egy-egy hasonló eset azonban ráébresztett engem is a betegségemre, meg arra, hogy egyáltalán nem biztos a holnap, nem érdemes valamit csak halogatni, s inkább a mának éljünk. Különben idén elölről kezdtük a kemény a munkát. Egyelőre abszolút élvezem, edzéssel telnek a mindennapok. A következő Világjátékokra már nem a vb-eredmények alapján, hanem több versenyen való helytállás szerint lehet majd kijutni. Jövőre világkupa-viadalok, egyetemi világbajnokság vár rám. Utóbbi Kolumbiában lesz, egyetemi világbajnok szeretnék lenni a lehető legtöbb számban” – pillantott a jövőbe a laza évet záró galántai kiválóság.