BL: ifjabbik Weiss váratlanul visszatért, a Slovan hatodszor is kikapott

A mérkőzés előtt még az volt a fő kérdés a Slovan szempontjából, hogy két fontos játékosa, Kucka és Wimmer felépül-e szerdára. Erre a válasz kétszer is igen lett, előbbi játékos be is került a kezdőbe csapatkapitányként. A jegyzőkönyv megjelenése után viszont más valaki került a középpontba, ugyanis felbukkant a cserepadon az elvileg visszavonult ifjabbik Weiss.

A vezetőedző fia utoljára október 1-én, a Manchester City ellen lépett pályára. Lecserélésekor könnyek között hagyta el a pályát, majd a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón abszurd módon Pep Guardiolától tudta meg a világ, hogy az volt Weiss pályafutásának utolsó mérkőzése. Ezután a játékos édesapja következett, aki bár nem jelentette ki hivatalosan, de a „sokkal inkább visszavonul, mint nemˮ reakcióval gyakorlatilag elismerte fia búcsújának tényét.

Ifjabbik Weiss azóta sem jelentette be hivatalosan, hogy befejezte, viszont klubja egy közleményben elbúcsúztatta őt... mint Madridban került, csak egy kis időre.

A Slovan bátran kezdte a mérkőzést az Atlético otthonában, a hazaiak csak nagyjából tíz perc elteltével vették fel a ritmust, a 16. percben pedig már meg is szerezték a vezetést, amikor Julián Álvarez ideális szögből, védhetetlenül csavart a felső sarokba – 1:0, Takáč esélytelen volt.

Az Atléti félgőzzel folytatta, aminek eredményeképp a 26. percben a jobb oldalon elfutó Barszegjan ráijesztett a hazaiakra egy kapufával. A Slovan jól állta a sarat, Takáč egy ízben bravúrosan védett, aztán a 42. percben Llorente magas beadása után Griezmann nagyon simán túlugrotta Kasját és közelről a hálóba bólintott – 2:0.

A második félidő elején Lenglet eltalálta Strelec vádliját a tizenhatosban, a litván játékvezető a VAR-vizsgálat után befújta a büntetőt. A labda mögé maga a sértett állt oda és nem hibázott – 2:1.

A bekapott gól után kétszer is válaszolhatott volna az Atlético, előbb Kasja fatális hibája, majd egy gyors támadás után, de előbb Takáč mentett, majd az oldalhálóban végezte a labda. Harmadszorra az ötös sarkán ácsorgó Griezmann kapott váratlanul szép labdát és gyorsan feltalálta magát Takáčcsal szemben – 3:1.

Az utolsó félórában lendületes volt a játék, főleg a hazaiak kapartak az újabb találatért, de a 82. percben a Slovan közel járt a felzárkózáshoz, amikor egy szöglet után Oblak a kapufára mentette Voet lövését. A hajrára beállt Weiss és átvette a csapatkapitányi karszalagot is. Csodát azonban ő sem tudott tenni, maradt a kétgólos különbség. A Slovanra januárban a Stuttgart vár hazai pályán, a Bayern München pedig idegenben.

A Slovan a Young Boys esti párharcáig biztosan sereghajtó, de egy vereséggel a svájci bajnok visszacsúszhat a főtábla utolsó helyére.