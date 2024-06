BL-döntős a Győri Audi ETO KC

A jubileumi, tizedik négyes döntőre mindenki izgatottan készült. Az már pénteken kiderült, hogy újabb három évig, vagyis 2027-ig a budapesti arénában rendezik majd a női BL Final4-ját.

A csarnok felé vezető metróvonalon már bő egy órával a kezdés előtt ott voltak a győri, a metzi és bietigheimi drukkerek is. Utóbbiak között egy igazán fanatikus szurkolót is felfedezhettünk, aki járókerettel és egy kis plusz oxigénnel felszerelkezve indult útnak. Az aluljáróból előbukkanva már az esbjergi szurkolók is megjelentek, akik a bevonuláskor hangban szinte felvették a versenyt az ETO drukkereivel. A lelátón ott volt Eduarda Amorim is, akit a Rába-parti drukkerek is megtaláltak, így készülhettek a közös fotók.

A szervezők szintén tettek róla, hogy fokozzák a hangulatot, az elsötétített játéktéren a füst és a különböző fénycsóvák el is bizonytalanították az egyik dán játékost, aki kis híján nem pacsizott le társaival, mert a játékoskijáróból kijövet rossz felé vette az irányt. Végül mindenki elfoglalta a helyét és jó hangulatban kezdődött a találkozó, igaz nem volt teljesen telt ház. A meccs első gólját a korábban Győrben is játszó Nora Mörk lőtte hetesből, majd akcióból is betalált, kétgólos előnybe került az Esbjerg. Amikor pedig egy lerohanás végén a harmadikat is belőtték a dánok, a 4. percben időt kért a győriek edzője, Per Johansson. Meg is született az első zöld-fehér gól, Ana Gros talált be. Oftedal egy ejtéssel Győri-Lukács Viktória egy kapufás góllal kezdett, majd Nze Minko duplázott, a 10. percben kiegyenlített az ETO, 5:5. Ehhez kellettek a kapuban Sandra Toft védései is, aki kezdte elbizonytalanítani a dán bajnok lövőit. Két perccel később Győri-Lukács lerohanásból szerzett góljával először vezetett a Győr.

Hiába nőtt kettőre is a „hazai” előny, tíz perccel a szünet előtt, 7:7-nél jött az újabb esbjergi időkérés. Ugyan nem azonnal, de nem sokkal később visszavette a vezetést az Esbjerg. A gólszerző az a Sanna Solberg-Isaksen volt, akinek ikertestvére, Silje Solberg-Oesthassel az ETO kispadján várt bevetésre. A kövektező percekben újabb fordulat és négy győri gól következett, először volt három az ETO előnye. Oftedal emberhátrányban is hozzátett egyet, ráadásul egy kiállítást is kiharcolt a magyar csapat, így az utolsó perc azonos létszámnál és 8:12-nél kezdődött. A világ jelenlegi legjobb játékosának tartott Henny Reistad csak ekkor lőtte első gólját, de a Győrtől a szezon végén búcsúzó Szöllősi-Schatzl Nadine is betalált az utolsó másodpercben, így 9:13-nál vonultak az öltözőbe a csapatok.

A helyszínen volt a magyar válogatott átlövője, Kuczora Csenge, így ő is láthatta a második játékrész gyors gólváltását. Az első 30 perchez képest potyogtak a gólok, a 35. perc legelején már 12:15 volt az állás. A továbbra is remeklő Toft mellett Szöllősi-Schatzl vette hátára a győrieket és a bizonytalan kezdés után 12:18-ra nőtt az ETO előnye, az Esbjerg szezon végén távozó edzője, Jesper Jensen időt is kért.

Három gólt gyorsan lefaragtak hátrányukból a dánok, néhány percig tartották ezt, majd Mörk hetesével feljöttek 18:20-ra. Ekkor került a pályára először a már említett Solberg-Oesthassel, de miután nem tudta védeni a büntetőt, vissza is ült a padra. Ana Gros felső lécre lőtt hetese után tovább csökkenhetett volna a különbség, de a Győr jól védekezett, megszerezte a labdát, majd időt kért Per Johansson. 19:21-nél kezdődött el az utolsó tíz perc.

Reistad bombájával egyre zárkózott az Esbjerg, de Veronica Kristiansen hetesével visszaállította a közte kettőt a magyar csapat. Ekkor már a fegyelmezett dán szurkolók sem bírták ülve nézni a meccset, mindkét tábor próbálta segíteni csapatát. Az utolsó öt perc 21:22-nél indult el. Nze Minko volt a következő gól szerzője, majd egy esbjergi hetes és egy kétperces győri kiállítás következett. Kari Brattset kapta a figyelmeztetést, a büntetőt pedig Mörk ejtette pimaszul a kapuba.

Egy elrontott ETO támadás után Breistolnak az üres kapuba kellett volna lőnie a labdát, de az a felső lécről a gólvonal elé pattant, elmaradt az egyenlítés. Következő akciójukat sem tudták góllal zárni Kristiansenék, két perccel a vége előtt az egyenlítésért támadhattak a dánok, de Toft bravúrt bemutatva védte Rushfeldt próbálkozását. A labda a kapus fejét is eltalálta, de szándékosság hiányában ezért nem járt kiállítás.

Egy perccel a vége előtt Brattset talált be beállóból, szinte már a földön fekve, ezzel kettőre növelte csapata előnyét. Az Esbjerg azonnal időt kért és megpróbálkozott a lehetetlennel, 49 másodperc alatt ledolgozni a kétgólos hátrányt. A 7 a 6 elleni játék ekkor is bejött nekik, lőttek egy gólt, de nem elég gyorsan. 16 másodperccel a vége előtt az ETO kispadja is kikérte az utolsó idejét. Ryu ugyan elszórta a labdát és az utolsó másodpercre felért a támadással az Esbjerg, de Solberg-Isaksen nem túl ideális helyzetből eleresztett lövését Sandra Toft kivédte. Ezzel a Győr bejutott a Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjébe.