BL: csodás napokat élnek az esélytelen kiscsapatok

A belga csapat megnyerte a tavalyi bajnokságot (immáron 17. alkalommal), az idei szezonban is az élen áll, a Bajnokok Ligájában pedig még veretlen. Pedig az A csoportban mindenre gondolhatott, csak a továbbjutásra nem: a Paris Saint-Germain, a Manchester City és az RB Leipzig mellett még a legoptimistábbak is csak álmodhattak arról, hogy szerencsével talán megcsíphető a harmadik pozíció, de a realitás mégiscsak az utolsó hely volt.

Philippe Clement csapata azonban minden papírformát felrúgott, előbb hazai pályán 1–1-es döntetlent ért el a PSG ellen úgy, hogy tökéletes taktikával megfékezte a Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé csatártriót, majd kedden 2–1-re győzött Lipcsében.

A hazaiak bizakodhattak pedig, hiszen 2019 ősze óta hat hazai mérkőzésen is veretlenek maradtak a legrangosabb kupában. A kezdőcsapatban mindhárom magyar helyet kapott, Gulácsi Péter is Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik 58 percet töltött a pályán.

Minden tökéletesen indult német szempontból, hiszen a 7. percben Christopher Nkunku mindjárt kihasználta az első ziccerét (1–0). Nem kellett sokat várni, a PSG ellen is eredményes Hans Vanaken a 24. percben egyenlített (1–1).

Ez kicsit megfogat a lipcseieket, a belgák viszont éltek a zűrzavar adta lehetőséggel és a 41. percben Mats Rits közelről vezetést szerzett a vendégeknek (1–2). A második félidő már inkább a taktikai csatáról szólt, a Leipzig mindennel próbálkozott, de hiába volt a mezőnyfölény, a vendégcsapat nagyszerű védekezéssel megtartotta előnyét és megszerezte a három pontot.

Miután a csoport másik mérkőzésén a PSG 2–0-ra legyőzte a Manchester Cityt (Lionel Messi megszerezte első gólját új csapatában), így a franciák jobb gólkülönbséggel az első helyen állnak, a második viszont a Club Brugge.

„Elmondtam a srácoknak, hogy az első félidőt a futballunkkal, a második félidőt pedig a csapatjátékkal nyertük meg, Együtt védekeztünk, nagyon kompaktak voltunk, de ebben a játékstílusban is voltak lehetőségeink” – nyilatkozta boldogan Philippe Clement. „Van két jó eredményünk, de még nincs vége a csoportkörnek. Ez a két eredmény nem véletlenül jött össze, mi nagyon is ambiciózusan vágtunk neki a sorozatnak. Most koncentrálnunk kell, hogy megismételhessük ezeket a bravúrokat. Tudom, nem lesz könnyű, de most van egy kis bónuszunk” – tette hozzá.

De akkor mit mondjunk a Sheriff Tiraspolról, amely elvileg 19-szeres bajnok, ugyanakkor csak névleg képviseli Moldovát, papíron egy szakadár államocska csapata. 1991-ben, a Szovjetunió szétesésekor Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság néven olyan állam (más néven Transznisztria) alakult, amely elszakadt az önállósodó Moldovától, és hivatalosan ugyan oda tartozik, mégis saját parlamenttel és kormánnyal bír, és önállóságát egyetlen ENSZ-tagország sem ismeri el.

Ebben a levegőben lógó országban 1996-ban alakult meg az FC Sheriff Tiraspol (amelyet két volt orosz KGB-ügynök alapított), 2000-2001-ben nyert először aranyérmet, azóta összesen 19 alkalommal volt bajnok. Ezalatt kétszer is elbukott a BL playoffkörében, ugyanakkor négy alkalommal is befért az Európa Liga csoportkörébe. Idén aztán megtört a jég, a selejtezőt az albán Teuta Durrës, az örmény Alashkert, a szerb Crvena zvezda és a horvát Dinamo Zagreb ellen sikerrel megvívta, majd a csoportkör első fordulójában 2–0-ra győzött az ukrán Sahtar Donyeck ellen.

A nagy durranás azonban kedden jött: a Real Madrid otthonában nyert 2–1-re úgy, hogy a győztes gólt a luxemburgi válogatott Sébastien Thill szerezte. A kiscsapat így hibátlan teljesítménnyel vezeti a D csoportot a Real és az olasz Inter előtt…

A tiraspoli edző, Jurij Vernidub érthető módon nagyon elégedett volt a sikerrel.

„Boldog vagyok, hogy ilyen meccset játszottunk, és Madridban vertük meg a Realt. Tele vagyok érzelmekkel és nagyon hálás vagyok a játékosaimnak mindazért, amit megtettek. Sokan kritizáltak minket, azt mondták, hogy a fiaim nem érdemlik meg, hogy itt legyenek a Bajnokok Ligájában. Úgy gondolom, hogy megmutattuk neki. Büszke vagyok a csapatra” – nyilatkozta.

A NAP JÁTÉKOSA Nehéz szó nélkül elmenni a Liverpool portugáliai teljesítménye mellett, az angolok nagyon simán, 5–1-re verték a Portót úgy, hogy Mohamed Szalah, majd a helyére beállt Roberto Firmino is két-két gólt szerzett. A mérkőzés végén Jürgen Klopp mégsem őket emelte ki, hanem a mindössze 20 éves középpályás Curtis Jonest, aki mind az öt találtban fontos szerepet vállalt, három gólpassz adott és toronymagasan a mezőny legjobbja volt. „Curtis nagyon jó játékot játszott, főleg úgy, hogy az orvos alig engedte játszani a gyomorproblémái miatt. De nagyszerűen teljesített, kiválóan védekezett. Nagyon tetszett, amit láttam” – mondta róla Klopp.