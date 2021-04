Az elődöntőért száll harcba a DAC a kupában

A dunaszerdahelyiek múlt heti, rózsahegyiek elleni nyolcaddöntőjét a Szlovák Labdarúgó-szövetség a koronavírus-járvány miatt helyezte Zólyomba, de a negyeddöntőkben a csapatok már hazai pályán fogadhatják ellenfeleiket. A besztercebányai stadionban azonban jelenleg is átépítési munkálatok zajlanak, a Dukla pedig ideiglenesen Zólyomban fogadja ellenfeleit.



A besztercebányaiak jelenleg kétpontos előnnyel vezetik a II. ligát a liptószentmiklósiak előtt, a hétvégén egy magabiztos, puhóiak elleni 4:1-es győzelemmel hangoltak a DAC elleni negyeddöntőre.

A dunaszerdahelyiek 2:2-s döntetlent játszottak a MOL Arénában a Slovan ellen, ahol Eric Ramírez kétszer is egyenlíteni tudott a címvédő ellen. „A vasárnapi döntetlen után nyilvánvaló, hogy immár nem a Slovan a legnagyobb ellenfelünk, hanem a zsolnaiak és a nagyszombatiak. Célunk a második hely megtartása és meglátjuk, mi lesz a következő szezonban. A Slovnaft Cup is ugyanolyan fontos, szeretnénk megnyerni. Szerdán egy további lépést tehetünk efelé” – nyilatkozta a venezuelai támadó a DAC honlapjának. Ramírezt a múlt heti kupameccsen pihentette Bernd Storck vezetőedző.



A német szakember várhatóan ezúttal is változtat pár helyen a legutóbbi kezdőcsapatán: az eltiltás után visszatérő Müller, az immár felépült Schäfer és Friede vagy a Slovan ellen csak csereként beálló Divkovic ezúttal valószínűleg a kezdőcsapatban kap helyet.



A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, ha a rendes játékidőben döntetlen az állás, rögtön büntetők következnek. A mérkőzést a futbalnet.tv honlap élőben közvetíti.



Az elődöntők sorsolását holnap 11 órakor tartják. A legjobb négy közé tegnap már bejutott az FC Košice és az MŠK Žilina, ma a zólyomi csata győztese mellett a Slovan–Petržalka párharc továbbjutójával válik teljessé az elődöntő mezőnye. (lz, dac1904.sk)

