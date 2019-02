Az angol tinisztár, aki nemet mondott Pep Guardiolának

A Dortmund tinije nem az angol profi labdarúgók klasszikus pályáját választotta. Nem ült le a kispadra, hogy ha türelmes lesz, majd évek múlva talán megkapja a lehetőséget egy olyan nagy klubban, mint a Manchester City. Ő inkább a népszerűtlenebbik utat választotta: elhagyta a világ egyik legjobb csapatát, és Németországba igazolt, hogy bizonyítsa, már ilyen szemtelenül fiatalon is megérett a topfutballra. Néhány hónap alatt egy feltörekvő játékosból Európa egyik legfelkapottabb sztárja lett, akiről sokan azt gondolják, hogy az angol foci jövőjének egyik legmeghatározóbb alakja lehet. A hájp nem véletlen: Sancho már most a Bundesligát vezető, a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntőt játszó Dortmund alapemberének számít.

Érezte, hogy nincs helye Manchesterben

Sokan nem értették Sancho döntését. Miért cseréli le valaki a Premier League-et a Bundesligára. A Manchester Cityt a Dortmundra. Pep Guardiolát akárki másra. Azóta ezek a kételkedők lettek Sancho legnagyobb rajongói.

Sancho szülei Trinidad és Tobagóból költöztek Angliába. Dél-London egyik legkeményebb kerületében, Kenningtonban nőtt fel, finoman szólva sem egy fehérgalléros területen. Sancho többször is beszélt a nehézségekről, elmondása szerint sok mindent látott, és neki is megvolt a lehetősége, hogy rossz társaságba keveredjen, de próbálta kerülni a bajt. „Suli után csak játszani akartam, nem érdekelt, hogy mi zajlik körülöttem. Azt viszont nem tudom, hogy mi lett volna, ha nincs a foci” – mesélte Sancho a BBC-nek. Sancho hétéves korában került a Watfordhoz, ahonnan azonnal kitűnt tehetségével, az Arsenal és a Chelsea fel is figyelt rá, de ő 14 éves koráig maradt a Watfordban. Ekkor csapott le rá a Manchester City. A két csapat lehetőségeit össze sem lehet hasonlítani, Sanchót senki sem okolhatta a váltásért – ő csak az álmait követte. Egykori edzője, Louis Lancaster elmondta, hogy amikor megkérdezték Sanchót, mi akar lenni, ha felnő, azt válaszolta: Európa egyik topcsapatában és az angol válogatottban szeretne játszani, hogy a családja büszke legyen rá.

2017 nyarán Sancho ott volt a Man­chester City felnőtt keretének közelében, az amerikai felkészülési tornára is majdnem elvitték, de nem sokkal az út előtt odaállt Guardiola elé, és megmondta neki, hogy távozni akar. „Az elmúlt két-három héten nem láttuk edzésen, pedig jönnie kellett volna. Beszéltünk az apjával és az ügynökével, de ha egy játékos menni akar, nem tudsz mit csinálni” – mondta a katalán edző.

A Bundesligában ő a sztár

A Dortmund 8,7 millió eurót fizetett Sanchóért, aki eleinte csak kiegészítő ember volt az amúgy is kaotikus szezont futó német klubban. „A német bajnokságot az teszi különlegessé és vonzóvá, hogy ott hisznek és bíznak benned, még akkor is, ha olyan fiatal vagy, mint én, hiszen arrafelé nem vesznek külföldről játékost úgy, hogy ne győződnének meg a képességeiről – említette meg az elsőre kissé furcsa vándorlási irány egyik fő okát Sancho, aki kiváló kiugrási lehetőséget lát a Bundesligában. – Mindannyian a családunknak akarunk segíteni, és olyan játékosok szeretnénk lenni, akikre büszkék lehetnek a szüleik. Nem volt egyszerű Németországba jönni. Főleg a nyelvtudás miatt aggódtam. De szerencsére az angollal azonnal boldogultam, így gyorsan beilleszkedtem.”

A tehetségére hamar felfigyeltek, és igyekeztek minél több játékpercet biztosítani a számára. Sokat elárul, hogy 2017 szeptemberében Sancho világbajnoki címet nyert az angol U17-es válogatottal, de a torna egyenes kieséses szakaszában nem játszhatott, mert a Dortmund visszarendelte őt. A 2017/2018-es idényben összesen 12 bajnokin lépett pályára, egy gólt szerzett és négy gólpasszt adott. Nem szerzett világhírnevet, de nem is ez volt a cél, hanem, hogy szokja az új bajnokságot. 2018 nyarán aztán a svájci Lucien Favre vette át a csapat irányítását, aki azonnal meglátta a fiatal játékosban rejlő óriási potenciált. Sancho hirtelen az ősszel nagyot menetelő Dortmund meghatározó alakja lett, októberben a liga legjobb játékosának is megválasztották. Az év végén a svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) kiadott egy elemzést, amely szerint Sancho piaci értéke három hónap alatt 806 százalékot nőtt, azaz 9,7 millió euróról 87,9 millió euróra.

Sancho kinyitotta az ajtót a többiek előtt

Favre rájött arra, hogy az lesz a legjobb, ha a robusztus német védők között szabad kezet ad Sanchónak, aki így ott játszhat a pályán, ahol éppen a kedve tartja. Egy jollyjoker, aki a pofátlan cseleivel, a mindig jó ütemben érkező kulcspasszaival és higgadt befejezéseivel az egész várost maga mellé állította. Októberben ráadásul bemutatkozhatott az angol felnőtt válogatottban az Egyesült Államok elleni felkészülési meccsen, amely így nemcsak Wayne Rooney búcsúztatása miatt kapott nagy visszhangot, hanem miatta is. A Nemzetek Ligájában a horvátok elleni két meccsen 29 percet játszott összesen, de Sancho hosszú távú célja egyértelműen az, hogy Raheem Sterlinget vagy Marcus Rashfordot kiszorítva a kezdőcsapatból, Harry Kane-nel, valamint Dele Allival alkosson olyan támadótriót, amely aztán a 2020-as Európa-bajnokságon a csúcsig repítheti a válogatottat. „Számára nincsenek határok. Nagyon tehetséges, minden képessége megvan ahhoz, hogy egyszer a legjobb legyen” – mondta róla csapattársa, Christian Pulisic.

Sancho remeklése természetesen Guardiola figyelmét sem kerülte el, de nagyon úgy tűnik, hogy aki egyszer visszautasította őt, az végleg leírta magát. „Hogy valaha visszatér-e közénk? Amikor eldöntötte, hogy elmegy, az azért volt, mert nem akart itt lenni. Úgy gondolom, hogy nem is akar visszajönni” – mondta Guardiola.

A 18 éves Sancho tehát nemet mondott a világ legjobb edzőjének, a fontmilliókat játékpercekre cserélte, ezzel új irányt mutatva a fiatal feltörekvő generáció számára. „Más játékosoknak is meg kell adni a lehetőséget valahol máshol, nem csak otthon. Szélesíteni kell a látókörüket. Örülök, hogy én voltam az, aki kinyitotta az ajtót” – mondta a saját szerepével kapcsolatban Sancho.

Az U17-es Európa-bajnokságon ismerték meg a nevét A 2017-es horvátorországi U17-es Európa-bajnokságnak egy igazi sztárja volt, az angol Jadon Sancho, aki 14 évesen került a Manchester City akadémiájára. Az Eb-n tíz meccsen kilenc gólt lőtt (a selejtezőket is beleszámolva), és őt választották meg a torna legjobb játékosának. Azon a nyáron a City 8,7 millió euróért adta el a Dortmundnak, ahol a hetes mezszámot kapta, azt, amelyet előtte Ousmane Dembélé hordott. Érdekesség, hogy a korábbi U17-es kontinenstornákról csak Toni Kroos, Nuri Sahin és Mario Götze futott be később nagy karriert. Ismét Sancho volt a győzelem kulcsa Egy hónap után nyert újra tétmérkőzést a német labdarúgó-bajnokságban éllovas Borussia Dortmund, miután a 23. forduló vasárnapi játéknapján 3–2-re verte a vendég Bayer Leverkusent. A Borussia a 30. percben egy sarokrúgást követően Dan-Axel Zagadou révén szerezte meg a vezetést, az asszisztot Jadon Sancho jegyezte (1–0). Hat perccel később egyenlített a Leverkusen: Kevin Volland 20 méterről lőtte ki a bal alsó sarkot (1–1), de az őrületnek ezzel nem volt vége. A középkezdés után pár másodperccel már ismét a BVB-nél volt az előny: Sancho helyezett szépségdíjas találatot a vendégkapuba (2–1). Szünetben a Bundesliga hivatalos honlapjának adatai szerint 69:31-re vezetett a zsinórban ötödik bajnoki győzelmére hajtó Leverkusen – már ami a labdabirtoklás százalékos mutatóját illeti. A Dortmunddal 2004 nyara, mióta az Opta statisztikusai készítik felméréseiket, nem fordult elő hasonló saját közönsége előtt. A leverkuseni labdabirtoklási fölény azonban nem sokat ért, a második félidőben Götze révén növelte az előnyét a BVB, és végül megnyerte a meccset. A dortmundiak az elmúlt időszakban három döntetlent értek el a Bundesligában, a Bajnokok Ligájában kikaptak a Tottenham Hotspurtől, a Német Kupában pedig tizenegyespárbajt követően maradtak alul a Werder Bremennel szemben, így nagyon kellett már egy újabb siker.

Németországban kiteljesedhetnek a játékosok

A Bundesligánál jobb kiugrási lehetőség nincs jelenleg. A vezetőedzők közül sokan (például Julian Nagelsmann, Domenico Tedesco vagy Dárdai Pál) a német utánpótlásban dolgoztak korábban, így ők bátrabban nyúlnak a fiatalokhoz. 2018 októberében 65 olyan, legfeljebb 21 éves focista volt a Bundesliga-csapatok keretében, aki legalább tíz bajnoki meccsen szerepelt, míg a Premier League-ben ennek csak a felét tudták felmutatni.

„Németországban folyamatosan megpróbálják az első csapatba emelni a fiatalokat. Angliában nagyobb a nyomás az edzőkön, és sok tréner a nagyobb anyagi lehetőségek miatt úgy dönt, inkább kész futballistát vesz” – jelentette ki James Lippett játékosügynök, akihez olykor egyszerre 12 Bundesliga-csapattól is futnak be fiatalokkal kapcsolatos kérések. Sanchón kívül jelenleg Reiss Nelson, Reece Oxford, Emile Smith Rowe és Keanan Bennetts játszik a Bundesligában azok közül, akik amúgy angol korosztályos válogatottak.

De mi a helyzet Európában?

A svájci székhelyű Sporttudomá­nyok Nemzetközi Központja (CIES) kiadott egy elemzést, mely azt vizsgálta, hogy kik a legnagyobb tapasztalattal rendelkező fiatal játékosok Európában. A kimutatás alapját a 2017. 2. 13-tól 2019. 2. 13-ig terjedő időszak szolgáltatta.

A francia St-Étienne középső védője, William Saliba vezeti a legtapasztaltabb, 2001-ben vagy még azelőtt született játékosok listáját 5,73 ponttal – a mérőszámot a CIES súlyozással határozza meg, melyben a legnagyobb szerepe a pályán töltött perceknek van, illetve az adott klub erősségének van. Saliba egy másik francia középhátvédet, Benoit Badiashile-t (Monaco), előzi meg, a harmadik helyen a spanyol Bryan Gil (Sevilla) áll.

A 2000-esek listáját két angol, Ryan Sessegnon (Fulham) és emberünk, Jadon Sancho (Borussia Dortmund) vezeti, a dobogó harmadik fokát pedig a Heerenveen tehetsége, Kik Pierie foglalja el a Real Madridban egyre több szerepet kapó Vinícius előtt.

Gianluigi Donnarumma (Milan) egyértelműen a legtapasztaltabb az 1999-es korosztályban, megelőzve a holland csodagyereket, Matthijs de Ligtet (Ajax) és egy másik kapust, Alban Lafontot (Fiorentina). A világbajnok Kylian Mbappé (Paris St. Germain) a legjobb 1998-as megelőzve honfitársát, Houssem Aouart (Olympique Lyon) és a Liverpool szélső védőjét, Trent Alexander-Arnoldot.

Kirobbanó formában

Kylian Mbappé nemcsak a tapasztalatával, de a formájával is kiemelkedik az európai mezőnyből, a statisztikákkal foglalkozó Whoscored.com weboldal adatai szerint jelenleg ő van a legjobb passzban Európa fiataljai között.

10. Kai Havertz (19), Bayer Leverkusen

Peter Bosz érkezése több játékost is felrázott Leverkusenben, közéjük tartozik az a Kai Havertz is, aki sokat profitált az új edző labdatartásra építő stílusából. A belső középpályás a legutóbbi öt bajnokijából hármon is betalált, a 2019-es passzpontossága pedig 87,4%. Whoscored-osztályzat: 7,42

9. Sofiane Alakouch (20), Nimes

A 20 éves jobbhátvéd elsősorban védekezésben alkot kiemelkedőt az idén, az elmúlt 5 mérkőzésén 41 alkalommal szerelte az ellenfelet vagy szerzett labdát, ami meccsenként 8,2-es átlagot jelent. Whoscored-osztályzat: 7,50

8. Tyler Adams (20), RB Leipzig

Amikor az RB Leipzig leigazolta Tyler Adamst a New York Red Bullstól, kevesen hitték volna, hogy hamarosan beverekszi magát a kezdőcsapatba. Eddig négyszer lépett pályára a Bundesligában, ám abból háromszor kezdőként, ezeken 16 labdát szerzett és 8 sikeres cselt mutatott be, vagyis labdával és anélkül is hasznos tagja csapatának. Whoscored-osztályzat: 7,51

7. Marcus Rashford (21), Manchester United

Marcus Rashford egészen új arcát mutatja, mióta Ole Gunnar Solskaer átvette az MU irányítását decemberben. Az angol válogatott játékos az utolsó hat meccséből négy alkalommal is betalált, és 2019-ben ő lőtt a legtöbbet kapura a PL-ben. Whoscored-osztályzat: 7,51

6. Nicolo Zaniolo (19), AS Roma

Nicolo Zaniolo jól zárta a 2018-as évet, hiszen megszerezte első gólját a Serie A-ban. Azóta még két gólt szerzett a bajnokságban, kiosztott két gólpasszt is, az AS Roma pedig az ő duplájának köszönhetően verte a Portót a Bajnokok Ligájában. Whoscored-osztályzat: 7,74

5. Gianluigi Donnarumma (19), Milan

Az elképesztő 2016/2017-es szezon után Gianluigi Donnarumma teljesítménye tavaly kissé visszaesett, és sokan már-már leírták a tehetséget. Az idei szezont azonban ismét remek teljesítménnyel kezdte, 2019-ben pedig legjobbját hozza: mindössze két gólt kapott a bajnokságban. Whoscored-osztályzat: 7,82

4. Ahraf Hakimi (20), Borussia Dortmund

Amikor a Real Madrid úgy döntött 2018 nyarán, hogy elengedi kölcsönbe a fiatal hátvédjét, a Borussia Dortmund azonnal lecsapott a marokkói válogatott játékosra. Habár legtöbbször a bal oldalon kényszerül játszani – inkább a jobbon szeret –, már hat gólból kivette a részét, 2019-ben pedig 22 labdaszerzést és 13 sikeres cselt mutatott már be négy mérkőzésén. Whoscored-osztályzat: 7,89

3. Ibrahima Konaté (19), RB Leipzig

2017-ben ingyen került a klubhoz Ibrahima Konaté, aki hamar a kezdőcsapatba verekedte magát, és középhátvédként a csapat egyik legfontosabb láncszeme. A 2019-es évben már négy meccsen is kezdő volt, ezeken 23 labdaszerzést mutatott be, emellett 8 sikeres cselre is futotta, nem jön zavarba, ha neki kell kihozni a labdát a védővonalból. Whoscored-osztályzat: 7,90

2. Jadon Sancho (19), Borussia Dortmund

2019-ben igencsak beindult a szélső támadó: 2 gólnál és 3 gólpassznál jár, 12 helyzetet alakított ki a társak számára, és 29 sikeres cselt mutatott be hat meccsén – hattal többet, mint bárki a Bundesligában. Whoscored-osztályzat: 7,91

1. Kylian Mbappé (20), Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé már gyakorlatilag szupersztár, így szinte nem is fair összehasonlítani a többi fiatallal. A világbajnokság után ezt igazolja 2019-ben is: legutóbbi négy bajnokiján zsinórban betalált, és már tíz gólnál jár csak ebben a naptári évben. Whoscored-osztályzat: 7,93

Kovács Gábor