Mbappé esélyt sem adott a Citynek, a Real folytathatja a BL-ben

Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője mintha sejtette volna a számukra szomorú végkifejletet. A visszavágó előtt úgy nyilatkozott, nagyjából 1%-nyi esélyt lát arra, hogy idegenben fordítsák meg a párharcot a manchesteri 3:2-es vereségük után.

Hogy a katalán mester valóban így gondolta-e, vagy a mentális hadviselés részét képezték-e a fentiek, csak ő tudja – mindenesetre bármi is volt az elképzelése, a Santiago Bernabeuban gyorsan dugába dőlt. A 6. percben a középhátvéd Asencio az egész pályát átemelve briliánsan indította Mbappét, aki nem kevésbé szép mozdulattal emelte át Ederson kapust – 1:0.

A Citynek ráadásul cserélnie kellett Stones sérülése miatt, Haaland pedig eleve a kispadon kezdett. A norvég sztár a Newcastle elleni bajnoki hajrájában sérült meg, és vélhetően nem volt bevethető állapotban szerda este.

A Real szétesett védelmébe visszatért Rüdiger, de az angolok nem igazán tették próbára a hazai deffenzívát, értékelhető akciókat, kisebb-nagyobb gólhelyzeteket csak a 75. perctől jegyeztek.

Akkorra pedig már eldőlt a meccs és a továbbjutás is. A 33. percben a blancók nagy négyese bemutatta, mire képes: Bellingham, Vinícius, Rodrygo és Mbappé is kivette a részét a csodaszép akcióból, amelyben volt körömpassz, testcsel, szép indítás és higgadt bejezés is (valamint némi elengedhetetlen szerencse).

A francia csatár pedig nem érte be két góllal, a szünet után továbbra is elmaradó City-rohamok helyett a Real helyzetei sorjáztak, s közülük Mbappé értékesített is egyet, szépen kilőve a hosszú sarkot – 3:0.

A mérkőzés hajrájában ugyan átvették az irányítást a vendégek, és a régi jó Cityt láthattuk a pályán, de ez már nem osztott, nem szorzott. A szépítés azért összejött: Marmus kapufán csattanó szabadrúgása után Nico passzolta az üres kapuba a labdát a 92. percben.

3:1, a Real meglepően simán, kettős győzelemmel búcsúztatta a Man.Cityt, és bejutott a legjobb 16 közé. A nyolcaddöntő pénteki sorsolásán a városi rivális Atléticót vagy a Leverkusent kaphatja Carlo Ancelotti csapata.