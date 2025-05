Fico pénteken Putyinnal találkozik

A lehetséges találkozóról ugyan már Erik Kaliňák, a Smer európai parlamenti képviselője és Fico tanácsadója is beszélt a TA3 hírtelevízióban, de az információt hivatalosan Putyin tanácsadója, Jurij Usakov erősítette meg a sajtónak. Mint mondta, Putyin és Fico a két ország közti kapcsolatokról, de a nemzetközi problémákról is egyeztetnek majd, beleértve az orosz–ukrán háborút is – tájékoztatott a Sme napilap.

Usakov továbbá elmondta,

a május 9-én megrendezésre kerülő katonai felvonuláson 29 ország vezetője képviselteti magát, beleértve Ficót, de a kínai és a brazil elnök is tiszteletét teszi a második világháború 80. évfordulója alkalmából megrendezett eseményen.

Fico legutóbb 2024 decemberében látogatott el Vlagyimir Putyinhoz, amivel nagy felháborodást váltott ki a hazai közéletben, még tüntetéssorozat is indult az ország külpolitikai irányultsága miatt. Az ellenzék ezúttal is felszólította a szlovák miniszterelnököt, hogy ne utazzon el Moszkvába.