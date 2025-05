A Demokraták szerint „több százmillió eurós” nyitott kérdéseink vannak Magyarországgal

Mibe kerül majd a megállapodás Bős-Nagymarosról?

A másik nyitott kérdés Michal Kiča korábbi környezetvédelmi államtitkár szerint a Bős-Nagymarosi Vízerőmű kérdésének lezárása, amelyről Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter tárgyal a magyar féllel. Áprilisban a kormány egyeztetett a miniszter által előterjesztett jelentésről, amely a tárgyalások aktuális állásáról számolt be, és javaslatot is tartalmazott a tárgyalások folytatására. A dokumentumot azonban titkosította a kormány. Kiča szerint éppen ez az első probléma a jelentéssel. „Ráadásul Tomáš Taraba kidobott mindenkit a szakmai bizottságokból, aki ellent mert mondani neki, így az is csak véletlenül derült ki, hogy a tárgyalásokon részt vett Jozef Holjenčík, az energia-árszabályozási hivatal elnöke” – magyarázta Kiča. Szerinte ez bizonyítja, hogy Szlovákia hajlandó lenne adni a Bősön termelt energiából Magyarországnak is.

A vízmű kérdése valóban szóba került Robert Fico és Orbán Viktor múlt heti találkozóján.

A kérdés az, hogy le akarjuk-e véglegesen zárni ezt a vitát, és implementálni a hágai bíróság ítéletét, de nem egyeztünk meg semmiben

– számolt be röviden a tárgyalásáról Fico a vasárnapi sajtótájékoztatóján. Megerősítette, hogy Magyarország szeretne vásárolni Bősön termelt energiát. „Minden csak az ár és megegyezés kérdése” – mondta Fico. Szerinte, ha kedvező feltételeket kapnak, akkor meg fognak tudni egyezni.

Kiča attól tart, hogy a megállapodás Szlovákia számára hátrányos lesz.

A bősi erőmű 2023-ban 438 millió euró hasznot termelt. A zöldenergia hatalmas érték, alapvető a gazdaság fejlődése szempontjából

– magyarázta a Demokraták környezetvédelmi szakértője.

A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőről folytatott tárgyalásokról megkérdeztük a környezetvédelmi minisztériumot is, ha választ kapunk, bővítjük hírünket.