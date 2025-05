A koalíciós partnereinek üzent, Zelenszkijt bírálta és utazik Moszkvába Robert Fico

Fico szerint Zelenszkij háborút vásárolt

Fico megerősítette, hogy utazik Moszkvába a második világháború befejeződése alkalmából szervezett ünnepségre, ahová Vlagyimir Putyin hívta meg. A kormányfő egyedüli uniós vezetőként utazik a moszkvai parádéra, a meghívást az utóbbi napokban már India védelmi minisztere is lemondta. Fico fehérorosz, észak-korai, kínai, kubai és venezuelai vezetők társaságában nézheti majd a Putyin által szervezett megemlékezést.

El kell határolódnom Zelenszkij elnök kijelentésétől, aki mintha fenyegetőzött volna, hogy mi minden történhet a fasizmus elleni győzelmi ünnepségen május 9-én Moszkvában

- mondta Fico. Szerinte az ukrán elnök ezzel azt üzente a meghívottaknak, hogy ne menjenek Moszkvába, elismerte azonban, hogy a meghívottak biztonságát Oroszországnak kell biztosítania.

A kormányfő gyakorlatilag delegáció nélkül utazik. „Egy plusz kettes formáció lesz, két diákot viszek magammal” - mondta Fico. Azt elismerte, hogy több politikus is utazik vele, de nem mint a delegáció tagja. “Nekik saját programjuk lesz” - mondta Fico. Megnevezés nélkül bírált több uniós államot, amelyek szerinte nem hajlandóak átengedni a kormánygépet a légterükön.

A miniszterelnök azért is bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, mert kijelentette, hogy nem garantálható a jelenlévők biztonsága a háború miatt. Zelenszkij téma volt a héten aláírt USA-Ukrajna helyreállítási megállapodás miatt is. Fico szerint ez egy „ördögi megegyezés”, amivel Zelenszkij háborút vásárolt magának, és ez a háború még sokáig folytatódni fog. „Hasonló szerződéseket mások is aláírtak már az ördöggel” - mondta Fico. Szerinte ilyen volt, amikor Szlovákia 1999-ben engedélyezte a NATO-gépek átrepülését a szlovák légtéren, és az uniós szerződés is, amely a Jaslovské Bohunicei atomerőmű bezárását eredményezte.

Én tudom, miért írta alá Zelenszkij ezt a megállapodást, Zelenszkij ezzel háborút vásárolt, Zelenszkijnek nagyon fontos a háború folytatása

- jelentette ki Fico. Szerinte az ukrán elnök úgy érzi, ezzel a megállapodással „lecsillapította az USA békeerőfeszítéseit”. Az ukrán elnököt bírálta azért is, mert elutasította a Vlagyimir Putyin által javasolt háromnapos tűzszünetet. Putyint nem bírálta, pedig ő már hetek óta elutasítja az USA által javasolt 30 napos feltétel nélküli tűzszünetet, amelyet Ukrajna kész életbe léptetni.

Volt egy kis kultúrbetét is a végén

Fico nem állta meg, hogy ne térjen ki putyinbarát Anna Netrebko orosz operaénekes pozsonyi fellépésére, és az ugyancsak Putyint támogató orosz jégkorongozónak, Alekszandr Ovecskinnek , a Washington Capitals játékosának az eredményére.

Kijelentette, hogy “ez a művészet”, majd párhuzamba állította ezt Michal Šimečka (PS) partnerének, Soňa Ferienčíkovának a táncszínházával.

Netrebko pozsonyi fellépése ellen élesen tiltakoztak a Szlovák Nemzeti Színház művészei, és a szlovák kulturális élet több képviselje is.