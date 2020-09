Almási: Tudtam, hogy jönni fog a harmadik gól

Ez volt a karrierje első mesterhármasa a Fortuna Ligában. Mesélne róla kicsit?

Amikor korán befejeltem az első gólt (a 13. percben Dalibor Takáč szabadrúgása után – a szerk.) gondoltam már, hogy szeretném, ha több lenne. Amikor jött a második, már tudtam, hogy sikerülni fog a harmadikat is meglőni. A 64. percben találtam be másodszor, még volt sok idő hátra és folyamatosan mi támadtunk, így gondoltam, hogy meglesz a harmadik is. Nagyon boldog voltam a meccs után, most is eufóriában vagyok. Kiélvezem ezt a pár napot, aztán megyünk tovább.

Az előző fordulóban a DAC-nak is lőtt gólt, hét közben a kupában szintén. Jó formában van.

Ez a hét most sikeres volt, a kupával együtt három meccsen öt gólt lőttem. Remélem, a következő hetek is sikeresek lesznek. Meglátjuk, mi lesz szombaton a Slovan ellen. Hiszen gondok vannak náluk, edzőváltás is volt, remélem, hogy egy pontot ott is össze tudunk szedni.

Az eddigi hat fordulóban nyeretlen volt a csapat, 4 döntetlen, 2 vereség volt a mérleg. Mi állt össze a Michalovce ellen, hogy sikerült begyűjteni az első győzelmet?

Nagyon kellett már ez a győzelem. Már az előző mérkőzésekben is benne volt, hogy nyerünk, csak az az egy gól hiányzott a döntetleneknél. Feljebb léptünk a tabellán, ami lökést adhat nekünk. Bízom benne, hogy most már jönni fognak az eredmények.

Elég hosszú kihagyáson van túl, hiszen az elmúlt szezon végén sérült meg, a Slovan elleni kupadöntőt ki is kellett hagynia. Most azonban ismét ott van a kezdőcsapatban, és remek formát mutat.

Igen, a kupadöntő előtt sérültem meg néhány nappal, az utolsó bajnoki meccsünkön szakadt el egy szalag a bokámban. Két hónapot kellett kihagynom, eléggé szomorú voltam miatta. De már volt ilyen hosszú sérülésem, nem voltam elkeseredve, tudtam, mi a dolgom, hogy a kemény munka meghozza majd a gyümölcsét. Nehéz volt visszarázódni a játékba, főleg azért, mert azonnal a Servette elleni Európa-liga-selejtezőn tértem vissza a kezdőbe. Itt még éreztem, hogy kondicionálisan nem vagyok rendben. Aztán jött a válogatott-szünet, ez alatt pedig visszaszereztem az erőnlétemet, ennek is köszönhető a mostani jó formám.