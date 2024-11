A szlovákok kikaptak Stockholmban, csak osztályozóval juthatnak fel a B divízióba

A csapatok csoportdöntőhöz méltó kezdést produkáltak: a Suslov a labdaszerzése után a 33. másodpercben vezetést szerezhetett volna, de mellé lőtt. A svéd válasz sem késett sokáig. Kulusevski elvette a labdát Bénestől, Isakhoz passzolt, aki remeül indította Gyökerest. A Sporting bombaformában levő csatára pedig hidegvérűen lőtte ki a hosszú sarkot a 3. percben -- 1:0. Azaz a svéd sztártrió azonnal letette a névjegyét -- októberben, a pozsonyi 2:2 alkalmával Isak ujjtörés miatt nem játszhatott.

Az egy hónappal ezelőtti NL-meccseket Dúbravka is kihagyta sérülés miatt, most viszont ő védte a szlovák kaput Stockholmban, és elsősorban neki volt köszönhető, hogy a következő negyed órában nem nőtt a hazaiak előnye. Egyik svéd támadást követte a másik, a Tre Konor lendületesen, gyorsan játszott, de a befejezéseknél hiányzott a nagyobb koncentráció és/vagy a higgadtság.

A szlovákok pedig ki is használták ezt, váratlanul egyenlítettek, amikor egy gyatrára sikeredett svéd felszabadítás után Hancko érdekes mozdulattal lőtt kapura. A labda a földön pattogva is visszatekeredett a jobb kapufára, ahonnan azonnal a hálóba vágódott -- 1:1.

Az egyenlítést követően kiegyenlítettebbé vált a játék. Igaz, továbbra is a svéd akciók voltak gólveszélyesebbek, de a vendégek is próbálkoztak. Feltűnő volt, mennyivel aktívabb támadásban a Calzona-csapat bal fele Bénessel, aki Ďurišt és Strelecet is tömte labdákkal, Duda a másik oldalon eléggé láthatatlan volt.

Az első félidő két áldozattal is járt mindkét fél számára: hazai részről Victor Lindelöf (Man. United) a vendégektől Denis Vavro (Wolfsburg) sérült meg úgy, hogy nem tudta folytatni a játékot.

A második 45 perc forgatókönyve kísértetiesen hasonlított az elsőre: gyors szlovák lehetőség után svéd gólt jegyezhettünk a 48. percben. Isak a 16-oson belül kapott egy lapos labdát, majd pár csellel bohócot csinált a szlovák védőkből, és könnyedén lőtt Dúbravka hálójába -- 2:1.

Calzona az Eb-társgólkirály Schranz és Bero beküldésével reagált (utóbbi Bénest váltotta). A Bochum középpályása második labdaérintéséből kiegyenlíthetett volna, de Dúbravkának is be kellett mutatnia egy bravúrt a túloldalon. A tempó kicsit visszaesett, az újabb cserék sem tették lehetővé, hogy egyik vagy másik fél tartósan elkapja a ritmust -- ami paradox módon továbbra is nyitva hagyta a lehetőséget arra, hogy egy "talált" góllal egyenlítsen a szlovák válogatott, amivel megakadályozhatta volna, hogy az NL 5. fordulója után eldőljön a közvetlen feljutás kérdése.

Végül azonban sem ők, sem a svédek nem találtak már be, amin Škriniar második sárga lapos, 90. perbcen történt kiállítása sem változtatott. Svédország feljutott a B divízióba, a szlovák válogatottnak (függetlenül a keddi, Észtország elleni meccs eredményétől) erre osztályozón lesz majd lehetősége.