A spanyolok ötöt vágtak és hazaküldték a szlovákokat

Štefan Tarkovič szövetségi kapitány két helyen változtatott a svédek elleni kezdőcsapaton, Hrošovský és Koscelník helyett ezúttal Hromada és Haraslín kapott lehetőséget a mérkőzés elejétől, így Tarkovič visszatért pontosan ahhoz a csapathoz, amelynek a lengyelek ellen szavazott bizalmat. A szlovák csapatból csak a sérüléssel bajlódó Ivan Schranz, valamint a koronavírusos Vavro hiányzott.

A spanyoloknál először léphetett pályára az Eb-n az eddig mellőzött Azpilicueta, valamint a koronavírusból felépült Busquets, de az előző mérkőzéshez képest Eric Garcia és Pablo Sarabia is új arc volt a kezdőben.

A szlovák csapat úgy vágott neki a mérkőzésnek, hogy a döntetlen biztos továbbjutást ér. A spanyoloknak ellenben egy lengyel győzelem esetén már nem lett volna elég a döntetlen, így Luis Enrique szövetségi kapitány csapata csak a győzelemmel mehetett biztosra.

A spanyol csapat az 5. percben jutott először helyzethez, a bal oldalon aktív Moreno beadásai után kétszer is helyzetbe kerültek a hazaiak. Eközben a másik meccsen a svédek vezetést szereztek, amivel a spanyolok a 0:0-lal is továbbjutó helyzetbe kerültek.

A 9. percben Koke és Hromada párharcánál a szlovák 16-osban Kuipers a szlovákok javára ítélt szabadrúgást, a VAR-vizsgálat azonban megmutatta, hogy valójában Hromada szabálytalankodott. A büntetőt Morata vállalta magára, félmagas lövését pedig Dúbravka védeni tudta, maradt a 0:0. Ezután meglepően puskaporos hangulatúvá vált a mérkőzés, Duda sárgát kapott reklamálásért, majd Kucka rúgott oda Busquetsnek.

A 19. percben Pedri nagyszerű beívelése után Sarabia került óriási helyzetbe, pár másodperccel később pedig a túloldalról érkezett beadásról alig maradt le Pedri.

Ekkorra már állandósult a spanyol mezőnyfölény, a 24. percben Morata tesztelte Dúbravkát. Az addig megbízhatóan védő szlovák hálóőr a 30. percben óriásit hibázott: Pekarík labdavesztése után Koke találta el a felső kapufát, a veszélyesen lefelé csapódó labdát pedig a Newcastle kapusa a saját hálójába ütötte – 0:1.

A 36. percben Hamšík a semmiből hozta ziccerbe Dudát, aki óriási ziccerben mellélőtt. A partjelző végül lest jelzett, de Duda alapos fejmosást kapott volna, ha tényleg ezen múlt volna az egyenlítés. A szlovákok ugyanis ezt a helyzetet leszámítva semmit nem tudtak felmutatni, a spanyol gól után sem tudták átvenni a kezdeményezést. A félidő előtt még Koke jelentkezett egy éles lövéssel, majd Škriniar mentett fejjel Morata elől. Újra megnőtt a spanyol nyomás, aminek végén Laporte a hálóba bólintott - 0:2. Az Eb előtt honosított játékosnak ez volt az első gólja a spanyol válogatottban.

Tarkovič kettőt cserélt a szünetben, de a kétgólos hátrány ellenére sem mert merészet húzni: Lobotka érkezett Hromada helyére a védekező középpályás posztra, míg Duda helyére Ďuriš jött a támadósorba. A játék képe sem változott: a spanyolok nyeregben maradtak. Jordi Alba bal oldali beadása megtalálta Sarabiát, aki a hálóba pofozta a labdát - 0:3, a mérkőzés már itt eldőlt.

A 62. percben megnyílt Haraslín előtt a terület, a Sassuolo szélsője szabadon lőhetett, de szörnyen pontatlan volt. A szlovák csapatot nem volt, ki felrázza. A 67. percben a másodpercekben korábban beállt Torres robbant be egy laposan középre adott labdára és máris 0:4 volt az állás. A 72. percben Kucka is beállt a szerencsétlenkedők sorába, Torres fejesébe csak belekapni tudott - 0:5. A találkozó a spanyolok szemszögéből az utolsó 20 percre sörmeccsé változott, Hamšíkék pedig érezhetően már a mérkőzés végét várták. A csereként beállt Weiss és Suslov sem tett hozzá semmit a játékhoz, a 90. percben Tarkovič még Bénes Lászlót is pályára küldte Hamšík helyére.

A vereséggel a szlovák válogatott leggyengébb (az utolsó csoport eredményétől függően esetleg második leggyengébb) csoportharmadikként elbúcsúzott a tornától.

Lencsés Zoltán, Sevilla

Szlovákia–Spanyolország 0:5 (0:2) Góllövők: Dúbravka (30., öngól), Laporte (45+3.), Sarabia (56.), F. Torres (67.), Kucka (72., öngól) Sevilla, Estadio La Cartuja. Játékvezető: Kuipers (holland) Sárga lap: Duda, ill. Busquets, Alba SZLOVÁKIA: Dúbravka–Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan–Haraslín (69. Suslov), Kucka, Hromada (46. Lobotka), Mak (69. Weiss)–Hamšík (90. Bénes)–Duda (46. Ďuriš). SPANYOLORSZÁG: Simón–Azpilicueta (76. Oyarzabal), E. García (71. P. Torres), Laporte, Alba–Pedri, Busquets (71. Thiago), Koke–G. Moreno (76. Traoré), Morata (66. Torres), Sarabia.