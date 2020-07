A palásti Križan Richárd újra kipróbálná magát külföldön

A labdarúgó Fortuna Ligában szereplő Trenčín 22 éves, palásti származású védője, Križan Richárd jól érzi magát klubjában, de szeretné magát újra kipróbálni külföldön. A fiatal focistát megkérdeztük a rosszul sikerült magyarországi kitérőről, a trencséni csapatról és a jövőbeli terveiről is.

Miután a nyitrai csapatban berobbant a Fortuna Ligába, 2019 tavaszán Magyarországra szerződött, a Puskás Akadémiához. A felcsúti kaland azonban nagyon rosszul sült el. Mi volt ennek az oka?

Az első probléma az volt, hogy későn érkeztem a Puskás Akadémiához, ők már a téli felkészülés végén jártak, és már csak egy hét volt a szezon folytatásáig. Először be kellett hoznom a lemaradást, ami nagyjából másfél hetet vett igénybe, és csak azután edzhettem a csapattal. Ezután egyáltalán nem kaptam meg a lehetőséget a bizonyításra, egyedül a Debrecen ellen álltam be csereként az utolsó négy percre. A legtöbb meccset csak a B csapattal játszottam, de hát az csak harmadosztály... Sok kérdés fogalmazódott meg bennem ekkor. Ha valaki megvásárol, az valószínűleg azért teszi, mert ki akar próbálni tétmérkőzésen is. Mégis, miért nem teszi?

Az edzőkkel milyen volt a viszonya a Puskásnál?

Radoki János nem nagyon kommunikált velem, nem tudom, miért. De a csapat nem volt sikeres az irányítása alatt, mivel ekkor a kiesés közelében állt a Puskás. Nagyon sok hülye gólt hozott össze a védelem, de akkor sem kaptam meg a lehetőséget a bizonyításra. Aztán amikor menesztették őt és Hornyák Zsolt átvette a csapat irányítását, addigra nekem már bejelentették, hogy kereshetek új csapatot, mivel leigazoltak egy új játékost a posztomra Hollandiából. Ezt a sztorit már lezártam magamban, sok negatívum volt benne, el szeretném felejteni.

Ezután visszatért a Fortuna Ligába, a Trenčín igazolta le. Miért pont ott folytatta?

Már a Magyarországra igazolásom idejében is érdeklődött irántam a Trenčín és a DAC is, de akkor mindenképp külföldön szerettem volna kipróbálni magam. Aztán amikor megtudták, hogy szabadon igazolható leszek, a Trenčín újra tett egy ajánlatot és a rózsahegyiek is megkerestek, akik a DAC-ba távozó Dominik Kružliak helyére kerestek embert. De végül nem gondolkodtam sokat, a Trenčínt választottam, mivel korrektek voltak és konkrét ajánlatuk volt.

Az őszi szezonban még csak elvétve kapott lehetőséget , de ahogy telt az idő, egyre többször került be a kezdőcsapatba, tavasszal pedig már alapembernek számított. Időre volt szüksége, hogy játékba lendüljön?

Nagyon nehéz időszak után érkeztem Trencsénbe, hiszen gyakorlatilag fél éven át nem játszottam élvonalbeli meccset. Ez kicsit levett a tempómból. Keményen kellett dolgoznom a visszatérésen, és szükségem volt egy-két hónapra, hogy újra formába lendüljek. Az edzőváltás is sokat segített. Amikor a német edző a rossz eredmények miatt távozott, Norbert Hrnčár érkezett a helyére, aki ismert engem, és ott akart tudni a csapatában. Ő tudta, hogy mire vagyok képes. Ekkor kaptam meg igazán a lehetőséget, és éltem vele. Stabil tagja lettem a kezdőcsapatnak, és azóta is jól érzem magam a klubnál.

A Trenčínt olyan csapatnak tartják, amely játssza a futballt. Általában gólokban gazdag mérkőzéseket játszik a csapat, védőként mennyire élvezi ezt a nyitott focit?

Én ezt szoktam meg már Nyitrán is, ott is egyszerű focit játszottunk, úgyhogy nincs problémám ezzel. Gyakran van nálam a labda, többet is kell dolgoznom, de élvezem ezt az offenzív stílust. Szeretem, amikor sok a magas labda és párharc. Ugyanakkor néha sajnos gyerekes hibákat követünk el a védelemben, olyankor ideges vagyok és hajlamos vagyok kiabálni a csapattársakkal.

Trencsénben milyen a csapat és a hangulat?

A csapat jó, de nagyon sokszínű. Mindenféle kultúrából, több földrészről vannak itt játékosok, így angolul kommunikálunk egymással. Fiatal csapat vagyunk, amely játszani akarja a focit. Ha elkészül az új stadion és visszatérhetünk a hazai pályára, úgy gondolom, nagyon erősek lehetünk.

Az új trencséni stadion épül-szépül, de a visszatérés dátuma még nem ismert. A játékosok kaptak erről valamilyen információt?

Nem tudunk konkrétumokat, de a vezetőség szerint az őszi szezonra már visszatérünk a hazai pályára. Ez nagyon fontos lenne, mert anyagilag is megterhelő, hogy állandóan Zsolnán, vagy épp Szenyicén kell játszanunk. Minél hamarabb vissza akarunk térni.

Az idei szezon végén a trencséniek az Európa-liga-részvételért is harcba szállhattak, de 3:0-ra kikaptak a nagyszombatiaktól az elődöntőben. Igazságos az eredmény?

Jól kezdtük a meccset, sajnos kihagytunk 2–3 nagy helyzetet, és a Trnava utána gólt szerzett. Jól kezdtük a másik félidőt is, ki tudtunk alakítani nagy helyzeteket, de ha nem szerzünk gólt, akkor nem gondolhattunk a továbbjutásra... A második bekapott gól után az edző felküldött a csatársorba, de egy percre rá megint gólt kaptunk, és vissza kellett mennem. Az eredmény nem igazságos, de a Trnava kihasználta az összes hibánkat és így ez egy elég fájdalmas vereség lett.

Ezután a klub bejelentette Hrnčár távozását. Meglepődött?

Így döntött a klub, nekünk ezt respektálni kell és minél hamarabb rászokni az új edzőre, hogy jól rajtoljunk a szezon elején.

A következő szezontól mit vár?

Még másfél évig van érvényes szerződésem a klubbal, ennyi biztos. Abban bízom, hogy ha rendszeresen jó teljesítményt nyújtok, akkor újra lesznek érdeklődők külföldről is. Szívesen bevállalnék ismét egy külföldi kalandot.

És ha például a DAC keresné meg?

Ez egy jó kérdés. Ez már megtörtént a múltban többször is, de mindig valahol megakadt a dolog. Nem tudnék most válaszolni erre a kérdésre, de biztosan elgondolkodnék rajta. Amikor még Nyitrán szerepeltem, kétszer is megkerestek a dunaszerdahelyiek, de a két csapat nem tudott megegyezni egymással, így végül nem lett belőle semmi.

22 évesen még hosszú karrier áll ön előtt. Van valami elképzelése, hogy mi lehetne a következő lépcsőfok?

Egy olyan csapatban kell majd gondolkodnom, amelyből tovább lehet majd lépni a legmagasabb szintre is. Lengyelországban például nagyon jó szinten van a foci, és számomra Csehország is egy opció. A cseh liga amúgy is szimpatikus, mivel az egy küzdelmes bajnokság, sok párharccal, én pedig azokat kifejezetten szeretem. De egyébként abszolút nyitott vagyok a kérdésben.

A Slovan elleni bajnokin - TASR-felvétel