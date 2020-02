A fiúk szabadságot vettek ki, aztán megnyerték a vb-t

Milyen érzés bejutni az év legjobbjai közé?

Nagyon büszke vagyok, hogy bejutottunk a legjobb háromba a szavazáson. Hatalmas sikerként éljük meg, hogy szinte ismeretlenként és el nem ismertként is részt vehetünk az Év sportolója-gálán. Lelkes amatőrök vagyunk a sok profi sportoló között

A sportágat valóban nem sokan ismerik, így valószínűleg anyagi szempontból is nehéz boldogulni.

Nem is azt mondanám, hogy nehéz, hanem hogy szinte lehetetlen. Óriási kihívás szponzorokat találni, hiszen nem látják a lehetőséget ebben a sportágban, még úgy sem, ha történetesen a szlovák extraliga és a szlovák válogatott is a legerősebbek közé tartozik a világon. Sajnos a lehetőségeink ebből a szempontból nagyon korlátozottak.

Annál értékesebbek ön számára a válogatott sikerei?

Számomra egyértelműen. Meg hát nem is tudom, mi a jobb: megnyerni egy ankétot és negyedik helyen végezni egy vb-n, vagy megnyerni egy vb-t és mondjuk negyediknek lenni egy ankéton… Igazából csak hab a tortán, ha elismerik a munkánkat és a sikerünket, ez számunkra nem más, mint öt perc hírnév.



Az aszfalthoki szabályai Az aszfalthoki a jégkoronghoz nagyban hasonlító sportág, annak aszfalton vagy betonon játszott változata.

Egy narancsszínű, legfeljebb 77 grammos műanyag labdával játsszák.

A pálya mérete minimum 52x26, legfeljebb 60x30 méter lehet. A kapu 122 cm magas és 183 cm széles.

1 kapus és 5 mezőnyjátékos alkot egy csapatot, cserélni bármikor lehet.

A győzelemért 3, a hosszabbítás utáni győzelemért 2, a hosszabbítás utáni vereségért 1 pont jár.

Egy meccs 3x15 perc tiszta játékidőből áll. Ha döntetlen az eredmény, 15 perces ráadás következik, aranygólszabállyal. Ha ekkor sem születik gól, rávezetések döntenek.

A támadójátékos nem léphet be korábban a támadó harmadba, mint ahogy bekerül a labda.

Szabálytalanságért 2, 5 vagy 10 perces büntetés jár.

Mi a titka, hogy az anyagi korlátok ellenére ilyen szép eredményeket tud elérni a válogatott?

Szerintem összességében jól működik a szövetség, de természetesen mindenben van hová fejlődni. Ebből a szempontból lényegesen előttünk járnak a csehek, akik szintén az aszfalthoki legjobbjai közé tartoznak, de náluk a rendszer irigylésre méltóan működik, és az utánpótlásképzés is nagyon magas színvonalú. Mindazonáltal nem panaszkodhatunk mi sem, a hazai extraliga színvonalas, és folyamatosan jelennek meg az új tehetségek, akik komolyan is gondolják a sportolást. Sokan a feltörekvő fiatalok közül maximálisan komolyan gondolják a válogatottat, és mindent megtesznek, hogy bekerüljenek.

Hogyan emlékezik vissza a kassai világbajnokságra?

A világbajnokságon egymásra találtunk a szurkolókkal, fantasztikus élmény volt a fanatikus hazai szurkolótábor előtt szerepelni. Egészen hidegrázó volt az ünnepi hangulatot megélni, és ez talán azt jelzi, hogy az embereket nem hagyja hidegen a sportág. Kialakult egy közösség, lett szurkolótáborunk, és ez nagyon fontos.

Az idei volt Szlovákia negyedik világbajnoki címe a sportágban.

El kell ismerni, hogy a sikerekhez kell egy kis szerencse is. Ha visszatekintek akár az idei, akár a korábbi világbajnokságra, mindig akadtak olyan szituációk, amelyekből mi jöttünk ki jól, de akár fordítva is történhetett volna. Mindenesetre azt vallom, hogy a jövőt kell szem előtt tartanunk, és remélem, sikerül felnevelni egy újabb erős generációt.

Érdekességek Az első aszfalthoki-szövetség Kanadában jött létre 1974-ben, ezután Csehszlovákiában is gyorsan elterjedt.

Kétévente rendeznek világbajnokságot. Az elsőre 1995-ben került sor, amelynek döntőjében Csehország legyőzte Szlovákiát.

Szlovákia minden idők legsikeresebb válogatottja 5 vb-győzelemmel. Kanada négyszeres, Csehország háromszoros világbajnok. Ezen a három országon kívül még senki sem nyert aranyérmet.

Magyaroszágnak nincs aszfalthoki-válogatottja, viszont olyan országoknak, mint Libanon, Kajmán-szigetek vagy Haiti igen. Utóbbi a 2019-es vb-n is részt vett.

A nők mezőnyében Kanada, Csehország, Szlovákia és az USA a legsikeresebb nemzet.

A11 csapatos szlovák bajnokságot jelenleg a Skalica vezeti a pozsonyi Green Staff és a Vrútky előtt.

Említette, hogy a csapat amatőrökből áll.

Amatőrök vagyunk, munka mellett űzzük a sportot. A fiúk szabadságot vettek ki a munkahelyükön, hogy részt vehessenek a világbajnokságon. Aztán megnyerték, megünnepelték, és visszamentek dolgozni. Mégis világklasszis teljesítményt nyújtottak. Külön kiemelném legproduktívabb játékosunkat, Jaroslav Martinusíkot, valamint kapusunkat, Patrik Polcot. Ő szlovák–román kettős állampolgár, és egyben a román jégkorong-válogatott kapusa is. A vb legjobb kapusának választották, nem érdemtelenül.

Mik a tervei a válogatottal az idei évre?

Valószínűleg mi is át fogunk esni egy kisebb generációváltáson. Aszfalthoki-világbajnokságot minden második évben rendeznek, így 2020 amolyan átmeneti év lesz, elsősorban a fiatalok, a tehetségek felkutatásáról fog szólni. Komolyan vesszük a feladatot, olyan fiatalokat keresünk, akik teljes értékű utódai lehetnek a válogatott idősebb tagjainak, és akikkel a következő világbajnokságokon is szép eredményeket tudunk elérni.