Zökkenőmentesen indultak újra az óvodák

A Szenczi Molnár Albert Óvoda 82 gyermeke közül 30-an kezdtek ismét óvodába járni június 1-től.

Kétszeres túljelentkezés

Méry Beáta igazgató lapunknak elmondta, az előírások miatt korlátozni kellett a létszámot. „38-an jelezték, hogy jönni szeretnének, de mivel csak két csoportba tudtuk őket elosztani, amelyekben 15 gyerek lehet, így előnyben részesítettük a dolgozó szülőket és a nagycsoportos óvodásokat. Nekik az iskolakezdés miatt lenne fontos, hogy óvodába járjanak” – fogalmazott az igazgatónő. Hozzátette, a koronavírus-járvány miatt bevezetett óvintézkedéseknek meg tudtak felelni, zökkenőmentes volt az újrakezdés, a gyerekek és a szülők fegyelmezettek voltak. Az igazgatónőtől a beiratkozással kapcsolatban megtudtuk, 23 tanköteles gyerek jár a nagycsoportba, akik közül várhatóan 4 fog halasztást kérni.

„A kiscsoportba 15 gyermeket lehet felvenni. Eddig 25 kérvény érkezett, de az elektronikus rendszer egy ideig nem működött, így a héten még várhatóan beérkezik néhány kérvény, így sajnos nagyjából a felét kénytelenek leszünk elutasítani. Minden évben beíratnak 3 évesnél fiatalabb gyerekeket is, őket nem tudjuk felvenni. A születési dátum alapján döntjük el, kit veszünk fel”

– egészítette ki Méry Beáta.

A szenci óvodába járó gyerekeknek körülbelül a fele lakik Szencen, a többi a környező falvakból jár az intézménybe, olyan településekről, ahol nincs magyar óvoda, például Magyarbélről vagy Újfaluból. A nyári szünetről az igazgatónő szerint még korai beszélni, hiszen egyelőre kérdéses, hogyan alakul a járvány, ezért eddig csak a június 30-ig tartó időszakról egyeztettek az óvodák igazgatói a polgármesterrel. „Ha minden úgy alakul, mint az elmúlt években, akkor júliusban két hétig, augusztusban egy hétig fog működni az óvoda. Erről viszont csak június végén döntünk” – zárta az óvoda vezetője.

Szabályozás mértékkel

Galántán ugyancsak több a jelentkező az óvodába, mint amennyien iskolába mennek a következő tanévben. „Idén a beiratkozás a megszokottól eltérően nem egy hétig tartott, hanem egész május hónapban zajlott. Még tart a kérvények elbírálása, amelyekből 36 érkezett be. Jelenleg 23 tanköteles gyermekünk van, közülük 4-en jelezték, hogy halasztást kérnek, így legfeljebb 20 gyereket tudunk majd felvenni. A születési dátum és az állandó lakhely szerint választjuk ki, kiket tudunk felvenni, de sajnos nem fogunk tudni minden jelentkezőnek megfelelni. Az óvoda összlétszáma 64, akik közül 6-an járnak be a környékbeli falvak valamelyikéből” – sorolta Varga Piroska igazgatónő. Galántán a nyári szünetben a négy szlovák és egy magyar tannyelvű óvoda gyűjtőóvodaként üzemel, tehát ha valaki szeretné, az egész nyári szünidőben el tudja helyezni valamelyikben a gyermekét. Az igazgatónő szerint azonban még korai erről beszélni, minden a járvány további alakulásától függ.

„Az újraindulás teljesen simán ment, mindenki maximálisan betartotta a szabályokat. A gyerekek aranyosak, felkészültek, fegyelmezettek. A felmérés alapján 46 gyermekre számítottunk, abból hétfőn 43 lépett be”

– fejtette ki.

Érdekességként megemlítette, hogy némi fejtörést okozott a tanszerek, játékok, tárgyak fertőtlenítése. „Ki kellett találni, hogyan lehet például 45 csomag zsírkrétát fertőtleníteni napi szinten. Természetesen minden előírást betartunk, de igyekszünk nem túlzásba esni, hiszen a gyerekeket lehetetlen teljesen korlátozni. Szerencsére a megbetegedések száma azt tükrözi, hogy nem vagyunk vészhelyzetben. Örüljünk neki, és kezdjük pozitívan látni a dolgokat!” – fogalmazott Varga Piroska.

Még tart a beiratkozás

Andrikovics Tünde, a felsőszeli óvoda igazgatója arról tájékoztatott, hogy a 48 gyerekből 16 kezdett ismét óvodába járni. „Két 8 fős csoportot alakítottunk ki, így nagyon könnyen tudjuk teljesíteni az előírás alapján megszabott 4 négyzetméternyi területet minden gyermeknek. Az asztalokat, a székeket és az ágyakat is el tudjuk úgy helyezni, hogy minden esetben be legyen tartva a megfelelő távolság. Igyekszünk a lehető legtöbb időt kint tölteni. Az eredeti tanmenettől eltérően most a baráti kapcsolatok újra felépítése a fő téma, illetve a higiéniai előírások betartása, a szabályok elsajátítása, lehetőleg játékos formában. A tanköteles gyerekekre is oda kell figyelnünk, számukra fontos az iskolára felkészítő feladatok gyakorlása. Szerencsére az udvart is el tudtuk úgy osztani, hogy a két csoport ne keveredjen, és mivel két bejárata van az épületnek, így érkezéskor, távozáskor sem kell a gyerekeknek és a szülőknek találkozniuk” – magyarázta az igazgatónő. Hozzátette, a gyerekek nagyon helyesek voltak, gond nélkül vették az akadályokat, fegyelmezetten álltak mindenhez. A fenntartó ugyancsak mindent megtett azért, hogy zökkenőmentesen indulhassanak újra. Mivel a beiratkozás határidejét az oktatásügyi minisztérium június végére halasztotta, ezért az igazgatónő nem tudott pontos adatokat arról, mennyi lesz a jelentkező a következő tanévre. Elmondása alapján július 15-ig kell kiadnia a határozatokat azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekeit fel tudják venni. A nyári szünidőben általában 3 hétig szokott működni az óvoda július hónapban. Erre a kérdésre június végén fognak visszatérni.