Vitatott változások a nagymegyeri önkormányzati vállalatok élén

Nagymegyer | A önkormányzati vállalatok élén történt változásokkal, a vállalatok finanszírozásával is foglalkozott a képviselő-testület a legutóbbi ülésen. Nem került egy platformra a város vezetése, félrevezetéssel és hazugsággal vádolták egymást a polgármester és a képviselők.

A képviselők újra szavaztak a Holényi Gergő polgármester által korábban megvétózott határozatokról. Ezek között szerepelt a városi közterület-fenntartó (TSM) vállalatnak szánt 130 ezer eurós, valamint a termálfürdőnek jóváhagyott 200 ezer euró értékű kölcsön is, amelyről április közepén döntöttek a képviselők. A város a két vállalat a koronavírus miatt kialakult gazdasági helyzetének áthidalására ítélte meg a visszatérítendő támogatást.

Menesztett ügyvezető

A közterület-fenntartó vállalat mentőövéről végül nem szavazott a testület, a polgármester ugyanis május közepén visszahívta a vállalat ügyvezető igazgatóját, Paxián Károlyt. Holényi azzal magyarázta a döntését, hogy a TSM veszteséget termel, és drágábban végzi a szolgáltatásokat, így a közbeszerzéseken nem jut megbízásokhoz, a romló munkamorál, valamint a felfelhalmozott járuléktartozások miatt is bírálta a vállalat korábbi vezetését. Holényi visszahívta ügyvezetőnek Nyilfa Péter jogászt, aki korábban már betöltötte ez a funkciót.

„A fél éves időszak alatt racionális döntéseket hozott a TSM kft. élén” – indokolta döntését Holényi.

A képviselőknek azonban ez nem volt kielégítő válasz, rámutattak, hogy most egy ügyvezető helyett ketten intézik a vállalat ügyes-bajos dolgait. Néveri Sándor képviselő azt mondta, a város kivéreztette a vállalatot. A kölcsönnel kapcsolatos vétóról szóló szavazást elnapolták. Pongrácz Kálmán képviselő megjegyezte, hogy az ügyvezetőről a testületnek kell döntenie, de ez most nem történt meg, mivel jogellenes helyzet alakult ki, nem folyósítható a kölcsön.

Kinek a hatásköre?

A közterület-fenntartó vállalat mellett egy másik városi cég városi cég, a lakáskezelő vállalat élén is változást indítványozott Holényi Gergő. Bognár Imrét javasolta a lakáskezelő vállalat ügyvezető igazgatójának. Balázs Péter képviselő emlékeztette a plénumot arra, hogy a képviselők korábban Varga Arankát szavazták meg a funkcióra, és ugyan nincs baja Bognárral, mégsem támogatja a kinevezését. A plénum ebben az esetben is felhívta a figyelmet arra, hogy a városi cégek vezetését a testületnek is jóvá kell hagynia. Ahelyett, hogy tudomásul vették volna a polgármester döntéseit, módosították a határozat szövegét, és nem fogadták el a beterjesztéseket. A törvénytelenségek eltávolítását kérték a város első emberétől.

Bíróságra kerülhet az ügy

Holényi Gergő szerint nem történt törvénytelenség, szerinte ugyanis a törvény azt határozza a testület a cégalapításnál szabja meg az ügyvezető funkcióját. Ez alapján Paxián György visszahívásakor is az előírásokkal összhangban járt el. „Ha a testület nem ért egyet vele, adják bíróságra, majd az eldönti, hogy kinek van igaza” – jegyezte meg a polgármester. Ebben egyezett a véleménye Pongrácz Kálmánnal, aki szintén jogorvoslatot helyezett kilátásba.

A fürdő is bajban

A megtört vétók között szerepelt a Thermal Corvinus-nak szánt 200 ezer euró áthidaló kölcsön újbóli jóváhagyása is. A képviselők szembesítették a polgármestert azokkal a híresztelésekkel, amelyek szerint eladná a népszerű termálfürdőt, menesztené a igazgatói székéből Križan Tibort, és arról győzködte az igazgatót, hogy elbocsássa az alkalmazottak egy részét, mivel nem jogosultak a bértámogatásra. Holényi Gergő azzal védekezett, hogy a március végi kilátások alapján javasolt ilyen vészmegoldást. Ebben a kérdésben is heves szóváltás alakult ki a testület, és a város első embere között. Ennek egyik vetülete a városi vállalatok gazdasági kisegítése, és a költségvetés tartalékalapjának felhasználása volt. Holényi úgy látja, hogy a képviselők elherdálnák a korábban féltett tartalékalapot.

„Minden segítséget megadunk a városi cégeknek a túlélésük érdekében. Elsősorban a város mindenkori számláit kell fizetni, és fenntartási költségeiről kell gondoskodni”

– hangsúlyozta a polgármester. Felmerült, hogy tartalékalapot alakítsanak ki a fürdőben, amely megoldást jelenthetne az ilyen helyzetre. A polgármester az ülésen kijelentette, majd a közösségi portálon is nyomatékosította, hogy nem cseréli le Križan Tibort, az erről szóló információkat hazugságnak nevezte.

Összefogott a fürdő a szállásadókkal

Amíg a város vezetése a vállalatok gazdasági megsegítésével kapcsolatban sem volt egységes, a termálfürdő, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatók példamutató összefogásról tettek tanúbizonyságot. Križan Tibor beszámolt arról, hogy mindenkitől segítséget kértek, aki valamilyen módon kapcsolódik a fürdőhöz.

„Tárgyaltunk a bérlőkkel, akik nem léteznek a fürdő nélkül. Partnerként tekintünk a szállásadókra, akik szintén készek segíteni. Kialakítottunk egy külön oldalt, amelyen keresztül megszólítottuk a lakosságot. Az volt a célunk, hogy rámutassunk, a fürdő akkor is a miénk, amikor nem rózsás a pénzügyi helyzete”

– sorolta az igazgató.

Újabb ülés

Holnap újra egyeztet Nagymegyer plénuma. A tervezett program alapján az önkormányzat különböző szervezeteinek működéséről is tájékoztatja majd a polgármester a jelenlévőket.