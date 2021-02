Visszatérhettek az alsó tagozatosok az iskolába

Érsekújvárban oktatnak és tesztelnek

Vasárnap letesztelték a Czuczor Gergely Alapiskola alkalmazottait, és gond nélkül megkezdhették hétfőtől az oktatást az intézmény alsó tagozatán. Priskin Zoltán iskolaigazgató a nyitás előtti napon közzétett kisvideójában hangsúlyozta, hogy kihívásként élik meg ezt a nem könnyű időszakot. „Érzékelni lehet a szülők és tanulók részéről azt a természetes igényt, hogy a fizikai egészségünk mellett legalább annyira fontos a lelki egészségünk megtartása. Hosszú huzavonát követően végre újraindul az oktatás. Együttérzek azokkal a szülőkkel, akik úgy döntöttek, gyermekeik részt vesznek a jelenléti oktatáson, de megértem azokat is, akik most még nem merik behozni gyermekeiket az iskolába. Mi mindent megteszünk a Czuczoros közösség biztonságáért!” – mondta Priskin Zoltán. Az épület bejárataihoz automata fertőtlenítő-adagolókat helyeztek ki, az osztálytantermekhez és mosdókhoz új szappan- és kéztörlő adagolókat tettek, az étterembe germicid lámpák kerültek szülői támogatással. Hétfőtől a százötvenegy alsó tagozatos tanuló közül százhuszonöt jár iskolába. Priskin Zoltán elmondta, tíz felső tagozatos tanulóval is foglalkoznak két csoportban, mert van, aki nem tudott csatlakozni az online-oktatáshoz. Akad olyan tanuló is, akinek speciális oktatásra, asszisztensi segítségre van szüksége. Az iskolai klubok eredetileg négy csoportban működtek délutánonként, a válsághelyzetben nyolc kisebb létszámú csoport működik. A délutáni foglalkozások vezetésébe besegítenek az asszisztensek és a felső tagozatos pedagógusok. „Nagy köszönet jár az iskola valamennyi alkalmazottjának, amiért készségesen vállalták a feladatokat. Hétvégenként az iskola épületében a saját tesztelőpontunkon vehetnek részt szűrővizsgálaton az iskola alkalmazottai és az érintett szülők” – hangsúlyozta Priskin Zoltán.

Fegyelmezett iskolakezdés Tardoskedden

Tóth Szilvia, a Szemerényi Károly Alapiskola igazgatója elmondta, hét elejétől az alsó tagozatos tanulók mintegy 93 százaléka vesz részt a jelenléti oktatáson. Az első és második évfolyamból csak egy-egy gyerek hiányzik, mert a család karanténban van. A harmadik és negyedik osztályban is akadt tanulójuk, aki azért maradt otthon, mert valaki a családból érintkezésben volt fertőzött személlyel. A községi rendőrség jelenlétében kezdték meg hétfőn az oktatást Tardoskedden, a szülők fegyelmezetten viselkedtek, hozták a szombaton kiadott becsületbeli nyilatkozatot, és az iskola vezetése ellenőrizte a negatív tesztet igazoló tanúsítványt. „Idestova tizenöt hete tanítunk online oktatásban. A gyerekek örömmel készülődtek az iskolába. Sajnálatosnak tartom, hogy a felső tagozatosok még kénytelenek távúton tanulni. Félő, hogy kissé elkényelmesednek, nehéz lesz visszaszokniuk” – tette hozzá Tóth Szilvia iskolavezetőként és kétgyerekes édesanyaként.

Később, de nyitnak Udvardon

A Majthényi Adolf Alapiskolában szerdától kezdik meg az oktatást az iskola alsó tagozatán. Az érsekúvjári járásbeli nagyközségben bizonytalan volt, hogy lesz-e lehetőség hétvégi szűrővizsgálatra, ezért halasztották el az iskolák megnyitását. Végül az antigén-tesztelést végző cég, egyeztetve az önkormányzattal, vállalta a hétvégi munkát. Minden szülőnek volt lehetősége részt venni a szűrővizsgálaton. Szőgyényi Lívia iskolaigazgató elmondta, száz alsó tagozatos tanulóból várhatóan hetven vesz részt hét közepétől a jelenléti oktatásban. Az iskola százharminc felső tagozatos tanulója továbbra is online-oktatásban részesül, közülük huszonöt hátrányos helyzetű tanuló nyomtatott feladatlapokat kap. „Tavasszal valamivel több szülő volt otthon a koronavírus-helyzet miatt, mára néhányan visszamentek dolgozni, így a felső tagozatos, ám még csak ötödikes-hatodikos tanulók is nemegyszer egyedül maradtak. Nincs, aki felügyelje, hogy valóban elvégzik-e a kiosztott feladatokat” – jegyezte meg Szőgyényi Lívia.

Az udvardi alapiskola lelkes pedagógusai különféle izgalmas feladatokat találtak ki a tanulóknak, hogy némileg oldják az elszigeteltséget és az ebből adódó szorongást. Fotókat készíthettek a község történelmi nevezetességeiről, vagy legutóbb a klímavédelem érdekében kicsit lejjebb csavarták a fűtést, és vastagpulcsis napot tartottak az online-oktatásban résztvevőkkel.