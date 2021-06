Végre a keleti országrész utasai is új szerelvényeket kapnak

Fél éve a Kelet-Szlovákiában közlekedő modern vonatok nyugatra való áthelyezése miatt háborodtak fel a Kassa és Tiszacsernyő között utazók. Most úgy tűnik, rövidesen ők is fellélegezhetnek. 2023 végéig ugyanis Kassa és Eperjes megye utasai új, modern szerelvényeket kapnak.

A legalább 300 ülőhellyel ellátott szerelvényeket európai uniós forrásoknak köszönhetően szerzik be a keleti régiókba. A 70 millió euró összköltségű beruházás 9 modern vonatszerelvény üzembe helyezését teszi lehetővé. A beruházást Veronika Remišová (Za Ľudí), a befektetésért, régiófejlesztésért és informatizációért felelős miniszter is jóváhagyta. Az új szerelvények a tárca tájékoztatása szerint elsősorban a keleti országrész regionális vonatközlekedését fogják erősíteni, a szerelvények mindenekelőtt a Kassa–Héthárs (Lipany)–Palocsa (Plaveč), a Kassa–Tőketerebes és a Kassa–Mihályi–Tiszacsernyő, valamint a Kassa–Szepsi vonalakon fognak közlekedni. Amint a szakemberek elkészítik a Tőketerebes– Homonna vonal villamosítását, az új szerelvények ott is közlekedhetnek majd. Már többször beszámoltunk róla, hogy a keleti országrészben a vasúti személyszállításban számos olyan szerelvény közlekedik, melyeket több mint negyven évvel ezelőtt helyeztek forgalomba. Ezek a szerelvények nemcsak kényelmetlenek és jócskán elavultak, hanem gyakran meghibásodnak és nem felelnek meg az EU által megszabott ökológiai feltételeknek sem.

Az új szerelvényeken az úgynevezett alacsony padlós megoldásnak köszönhetően a mozgáskorlátozottak is könnyebben utazhatnak, az utasok kényelméről pedig az automatikus légkondicionáló, az ingyenes wifihálózat, az automatikus utasszámláló, a belső kamerarendszer, a kerékpártartó és a babakocsiállványok, illetve a méreten felüli poggyásztartó gondoskodik. Az új szerelvények akár a 160 km/órás utazási sebességet is képesek elérni, persze ez csak akkor lehetséges, ha azt a hazai sínek is lehetővé teszik. Remišová szerint óriási szükség van a regionális vasúthálózat modernizálására, mert naponta több ezer ember utazik vonattal Eperjesre és Kassára. „Ha azt akarjuk, hogy egyre több ember vegye igénybe az ökológiai szempontból is fontos vasúti közlekedést, elsősorban megbízható és kényelmes megoldásokra van szükség. Éppen ezért tartjuk fontosnak a regionális vasúti közlekedés uniós forrásokból történő támogatását? – közölte a miniszter. A kilenc villamos vonatszerelvény beszerzését a Remišová minisztériuma által indítványozott felhívás keretében a Szlovák Vasúttársaság igényelte, az uniós forrásokat az Integrált Infrastruktúra Operatív Programból (OPII) hívják le a Vasúti szerelvények modernizációja nevű projekt harmadik részében.