Új logóját keresi a Csallóközi Népművelési Központ

Pontos kritériumok

Olyanok is pályázhatnak, akinek lakóhelye, székhelye vagy üzleti tevékenysége más országban van, de a pályázati kommunikációnak szlovák vagy magyar nyelven kell folynia. A kiírásban egyértelműen szerepel, hogy nem a jelenlegi logó áttervezése a cél, hanem egy teljesen új logó létrehozására. Egyszerűnek, könnyen felismerhetőnek kell lennie, valamint vizuálisan vonzónak és korszerűnek. A technikai paramétereknél feltétel, hogy a tervet vektoros formátumban (*.svg / .ai, *.pdf) adják le, színes és fekete-fehér verzióban, legalább 300 dpi felbontásban. Kötelező elem a ŽOS rövidítés. A színes, valamint a fekete-fehér munkáknak is tartalmaznia kell a szlovák, Žitnoostrovské osvetové stredisko és a Dunaszerdahelyi Csallóközi Népművelési Központ, magyar nyelvű elnevezést. További kitétel, hogy a logónak a szervezet neve nélkül is használhatónak kell lennie.

Három fő szempont

Az értékelés menetét három fő szempont alapján határozták meg, az első a terv eredetisége, a második, hogy mennyire tükrözi a Csallóközi Népművelési Központ arculatát, a harmadik pedig a terv technikai minősége. További információkat fent feltüntetett e-mail címen, vagy a Csallóközi Népművelési Központ weboldalán, ezen a linken találnak.