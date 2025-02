Több százan rajtoltak Párkányban az V. Vis Vitalis Téli Futáson

Háromszázhetven versenyző, nyolcvan kilométeres vonzáskörzetből, Szlovákiából és Magyarországról érkező futók – ismét tömegeket mozgatott meg az immár ötödik alkalommal megrendezett Vis Vitalis Téli Futás a Duna-parti városban. A futóverseny a párkányi tömegsport egyik legkiemelkedőbb, legvonzóbb eseményévé válik, még a legkisebb gyerekeknek is szerveznek ilyenkor külön fordulót, 500 méter hosszú távon – ez utóbbit most negyed tizenkettőkor indították a korzón és természetesen a legyorsabbakat közülük szintén díjazták. Délben pedig Eugen Szabó, Párkány polgármestere kezében dördült el a startpisztoly, először a kilenc kilométeres távon futók rajtoltak el, majd a hat és három kilométeres távon futó versenyzők álltak a startvonalra. A csípős hideg ellenére jókedvűen, vidáman melegítettek be a versenyzők, még közös torna keretében is készülhettek a futásra. Az elektronikus időmérés alapján korosztályonként a nőknél és a férfiaknál is a három legyorsabb versenyzőt díjazták, de különdíjakat is osztott a zsűri, a leggyorsabb párkányiakat szintén megjutalmazták. Mint azt Gyetven Melinda, a futás főszervezője elmondta, hogy idén a versenyérem ismét különleges, ugyanis az egyik oldalán azt az 1075-ös alapítólevelet ábrázolja, melyben a király, I. Géza a garamszentbenedeki apátságnak adományoz több birtokot, köztük az akkori Párkányt, azaz Kakathot. Az érme másik oldalába pedig Párkány történelmi névalakjait vésték be. az Árpád-kortól a török hódoltságon át egészen a huszadik század végéig. Gyetven Melinda hozzátette, igyekeznek minden évben olyan érmet osztani, ami témájában és jelképeiben a városhoz kötődik, rá vonatkozik. A Vis Vitalis Téli Futás egyre népszerűbb, még az 50 év feletti korosztályból is sokan vesznek részt az eseményen. Idén már február elején betelt a nevezési lista, pedig 50 fővel emelték a létszámot, és kb. 30 gyermek is indult a futáson. Összesen tehát mintegy 400 résztvevővel zajlott le a sportesemény.