Több száz migráló békát mentenek meg naponta az autók kerekei elől a természetvédők

A kassai erdészek Ivana Fabianova, az önkéntesek vezetőjével együttműködve már hetekkel ezelőtt megkezdték a vándorló békák védelmét, amelyek a szokatlanul meleg február és a korán kezdődő tavaszi szezon miatt jelenleg a telelőhelyeikről a szaporodóhelyeikre vándorolnak. Ahogy azt Fabianovától a helyszínen megtudtuk, a Ruzsni-víztározó közelében migráló békák védelme elsősorban a vándorlási útvonalukat keresztező közutak mentén műanyag fóliás korlátok felállításából áll. „Ez elsősorban a varangyok védelmére vonatkozik a vízfelületekhez közeli helyeken, mint például a Ruzsíni-víztározó vagy a kisebb tavak Kisladna (Malá Lodina) közelében, ahol a varangyok egy volt pisztrángkeltetőben rakják le petéiket. Néhány héttel ezelőtt fejeződött be a műanyag korlátok felszerelése a víztározó menti úttal párhuzamban, Kassabéla (Košická Belá) településtől szinte a Hotel Lesanka leágazásáig. A békák úton való átkelését meggátoló korlátokat a Városi Erdők munkatársai helyezték el, a békák vedrekbe történő gyűjtését és oda-vissza hordásukat pedig a hozzánk kapcsolódó aktivisták és természetvédők végzik” – mondta az Új Szónak a helyszínen Fabianova, aki szerint az időjárási viszonyok függvényében a békák mozgását szinte állandóan figyelemmel kísérik, és a korlátok mentén gyülekező békákat összegyűjtik, átviszik az út túloldalára, hogy onnan haladhassanak tovább a víz irányába. A békák éjszakai begyűjtését és a békák átrakását azokon a szakaszokon is végzik, ahol nincsenek korlátok. „Biztonsági szempontból fontos, hogy a sofőrök az érintett szakaszokon tartsák be az ideiglenes 30 km/h-s sebességkorlátozást, hogy a gépjárművezetők elkerülhessék az esetlegesen útra tévedt békákat, ugyanakkor ne veszélyeztessék a gyűjtő önkénteseket. Ettől függetlenül fontos megemlíteni azt is, hogy míg az előző évek során a szakasz két végénél ideiglenes közlekedési táblákkal jelölték meg a sebességkorlátozást, idén ezeket a táblákat valahogy elfelejtették kitenni. Ennek ellenére a sofőrök türelmét és figyelmességét kérjük” – tette hozzá Fabianova.