Több mint 1200 személyt oltottak be egy hét alatt Rimaszombatban

A múlt héten 8240-nel növekedett azok száma, akik megkapták a védőoltást, így vasárnapig már összesen 36706 személy kapta meg a koronavírus elleni vakcinát Besztercebánya megyében – tudatta lapunkkal Lenka Štepáneková, a megye szóvivője. Nagyüzemben dolgozik az április nyolcadikán Rimaszombatban megnyitott oltóközpont is: itt a múlt hét folyamán 1221 személyt oltottak be. A megyében a rimaszombatival együtt összesen nyolc oltóközpont van, ezek közül Besztercebányán 1189, Losoncon 1683, Breznóbányán 1078, Zólyomban 1078, Nagyrőcén 547, Garamszentkereszten 950, míg Nagykürtösön 494 érdeklődőt oltottak be.

Online statisztika

A megye létrehozott egy weblapot, ahol az érdeklődők megtekinthetik, hogy áll a vakcináció az egyes oltóközpontokban. „A sikeres és hatásos oltáshoz részletes adatokra van szükség a beoltottak számáról és szerkezetéről” – mondta Ondrej Lunter, a megye alelnöke, ismételten felszólítva az egészségügyi minisztériumot, hogy ők is tegyék közzé az oltásokról szóló adatokat. A weblapon egyelőre négy oltóközpont adatai hozzáférhetők (Besztercebánya, Zólyom, Garamszentkereszt, Breznóbánya), a továbbiak nemsokára érkeznek.

Finisel a szociális intézmények oltása

Lunter azt is tudatta, hogy a megyében finisel a szociális intézmények munkatársainak és klienseinek beoltása is. Jelenleg a megye területén található összes ilyen intézmény alkalmazottainak több mint 80 százaléka van beoltva, a kliensek közül pedig 86 százalék. „Besztercebánya megye 108 intézménye közül már 90-ben lezajlott az oltás, kettőben erre karantén miatt nem kerülhetett sor. 16 intézmény nem kérvényezte az oltásokat, de őket felhívjuk majd, és elmagyarázzuk nekik, hogy erre lehetőségük van” – zárta Lunter.