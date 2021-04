GALÉRIA: Megnyílt az oltóközpont Rimaszombatban

Ha van elég vakcina, naponta akár ötszáz embert is beolthatnak Rimaszombatban. - Hegedűs Norbert felvétele

Az oltóközpontnak, mely a Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola tornatermében kapott helyet, az eredeti tervek szerint március 12-én kellett volna megnyitnia kapuit, de előbb szervezési okok, majd a vakcinák hiánya miatt tolódott az átadás. Erre végül április nyolcadikán került sor.

Ondrej Lunter, Besztercebánya megye alelnöke a megnyitón elmondta, hogy a megye számára az első pillanattól fogva az jelentette az elsődleges stratégiát, hogy az oltóközpontokat minél közelebb hozzák az emberekhez, hogy minél többen beoltassák magukat, mert egyedül ez jelenti a kiutat a pandémiából. Tudatta, hogy a rimaszombati az ötödik oltóközpont Besztercebánya megyében, és összesen nyolc megnyitását tervezik. Ezek az oltóközpontok naponta összesen ötezer személy beoltását teszik lehetővé, amennyiben van elég oltóanyag. A rimaszombati oltóközpont kapacitása napi ötszáz személy, de ez is a rendelkezésre álló vakcináktól függ. Ezzel egyelőre problémák vannak, de Lunter elmondása szerint májustól több oltóanyag érkezik majd. Azt is elmondta, hogy a központ létrehozása kb. 50 ezer euróba került, a fenntartása pedig naponta néhány ezer euróba kerül. A költségeket az egészségügyi minisztérium állja, de Besztercebánya megye létrehozott egy félmillió eurós tartalékalapot, amiből finanszírozzák az oltóközpontokat, amíg a minisztériumtól megjön a pénz. A rimaszombati központ személyzetét a csízi gyógyfürdő munkatársai adják. Lunter zárásképp arra kért mindenkit, hogy regisztráljanak és oltassák be magukat, amint tehetik.

Jozef Šimko polgármester megköszönte a megyének az oltóközpont létrehozását a városban. Elmondta, hogy a helyzet kritikus, kevés a vakcina, ezért sajnálatát fejezte ki afelett, hogy az orosz Szputnyik vakcinák csak állnak a szlovák raktárakban. Šimko szerint sok ember beoltatná magát az orosz vakcinával, amennyiben ez lehetséges lenne, és kiemelte, hogy Magyarországon pl. már régóta oltanak vele. Šimko is azzal zárta beszédét, hogy a járványból vezető kiutat egyedül a oltások jelentik.

Cziprusz Zoltán városi és megyei képviselő kiemelte annak fontosságát, hogy a gömöri régióban is nyílt egy oltóközpont. Felszólította a kormányt, hogy fejezzék be a vitákat és tegyenek meg mindent azért, hogy minél több lakos beoltassa magát. „Az oltás az út a szabadság felé” – zárta. Juhász Péter képviselő is a megye által elvégzett munkát dicsérte, ugyanis a kormány sajnos szemmel láthatóan más ügyekkel van elfoglalva. Reméli, hogy az oltások tempója felgyorsul majd, ha lezárul a vita keleti és a nyugati oltóanyagokról.

A rimaszombati oltóközpontba a Sport utcán található főbejáratnál lehet bejutni, itt zajlik a regisztráció, ezt követően az érdeklődőket nyilak vezetik el a tornateremig, ahol az oltások beadása zajlik.