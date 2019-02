Több ezer ember maradt víz nélkül hétvégén a Bodrogközben

Most azt sem lehetett tudni, hol és mikor osztanak vizet a lajtoskocsikról (Képarchívum)

A bodrogközi településeken élők már szombaton azt tapasztalták, hogy szünetel a vízszolgáltatás – a királyhelmeci Ibrányi, Fábry és Hunyadi utcákban lévő házak kivételével. Ez a városrész egy másik vezetéken kapja az ivóvizet, mint a település többi része.

A hasonló helyzetek a térségben nem számítanak rendkívülinek, kisebb-nagyobb üzemzavarok gyakran előfordulnak. Két évvel ezelőtt, 2017 januárjában két napig tartó, közel kéttucat falut érintő leállás után állt csak helyre a szolgáltatás. A Kelet-szlovákiai Vízgazdálkodási Vállalat (Východoslovenská Vodárenská Spoločnost a. s.) tőketerebesi részlegének dolgozói például a 2016. december 23-a és 2017. január 17-e között eltelt időszakban csak Királyhelmecen és annak környékén 30 esetben javították a vezetéket. Volt olyan, mint például a királyhelmeci Bél Mátyás, valamint a Fő utcán, hogy a csőtörés elhárítása után egy nappal a megjavított szakasztól alig néhány méterrel távolabb kellett újra felbontani az útburkolatot. A problémát akkor a rendkívüli hideg mellett az okozta, hogy a hálózat csöveinek egy része elöregedett.

A mostani leállást a zord időjárás biztosan nem okozhatta, ugyanis Kelet-Szlovákia ezen részén a hétvégén rekordmelegeket mértek. Az ügyfelek egy része ezért is hihette, az üzemzavart rövid időn belül elhárítják, ám aki ellátogatott a szolgáltató honlapjára, láthatta, hogy nagyobb baj lehet, ugyanis a leállás Királyhelmecen kívül Bolyban, Vékén, Zétényben, Szolnocskán, Pólyánban, Szentesen, Perbenyikben, Kis- és Nagygéresben, Örösben, Radban és Szinyérben is vízhiányt okozott. A tájékoztatásból az is kiolvasható volt, hogy a hiba valahol Szomotor környékén keletkezhetett, elhárítását a cég egyre későbbi időpontra – végül 2019. február 3-a, délután hat órára – ígérte.

A falvakban némileg javítottak a helyzeten a magánházaknál lévő kutak, ám a több mint 6 ezer lakosú Királyhelmecen alig egy-két ponton találhatók közkutak. A helyi városi hivatalban kapott tájékoztatás szerint a csőtörések esetében a város önkormányzata nem sokat tehet, ugyanis az első 24 órában a szolgáltatónak legfeljebb tájékoztatási kötelezettsége van. Most egyébként arról sem tájékoztatták a lakosokat a hangosbeszélőn, hogy a város mely pontján juthatnak ivóvízhez a lajtoskocsikból.

Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere lapunknak elmondta, a közel két napos üzemzavarról hivatalosan őt sem tájékoztatták, magánemberként annyit derített ki, hogy a leállást az okozta, hogy az egyik fővezeték a Szomotor melletti szakaszán – nehezen megközelíthető helyen – több méter hosszan megrepedt. A vízszolgáltatás a háztartásokban vasárnap késő éjjel állt helyre, így hétfőn az említett települések óvodáiban és iskoláiban – a két évvel ezelőtti helyzettől eltérően – most nem kellett tanítási szünetet elrendelni.

Monika Kriškovának, a Kelet-szlovákiai Vízgazdálkodási Vállalat (Východoslovenská Vodárenská Spoločnost a. s.) szóvivőjének lapunkhoz eljuttatott tájékoztatása szerint a csőtörés a Szőlőske-Királyhelmec közötti szakaszon, Szomotor közelében történt. Szombaton a munkatársaiknak kb. 14 kilométernyi szakaszt kellett ellenőrizniük, hogy hiba pontos helyét megállapítsák. A javítási munkálatokat - melyek a késő esti órákban is zajlottak - nehezítette, hogy a nagy átmérőjű, öntvény nyomócső hosszanti irányban repedt meg, mely hiba elhárítását a rendkívül rossz talajviszonyok is komplikálták. A meghibásodás ideje alatt az ivóvizet a vállalat az érintett településeken lajtoskocsikkal biztosította. A hibát 2019. február 3-án, 18 órára sikerült kijavítani.