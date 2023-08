Tizenkét vágai iskolás tanul szeptembertől Diószegen

Márciusban adtunk hírt arról, hogy Vága önkormányzatának döntése alapján megszűnik az alapfokú oktatás a településen. A magyar tannyelvű iskolába 23, a szlovákba 14 gyerek járt a múlt tanévben. A község vezetése gazdasági okokra és a létszám fokozatos csökkenéséből adódó problémákra hivatkozott, a szülők viszont tiltakozásba kezdtek, mert úgy érezték, anélkül döntöttek róluk, hogy bevonták volna őket a folyamatba. Az oktatási minisztériumhoz fellebbezést nyújtottak be, de a távozó miniszter azt válasz nélkül hagyva jóváhagyta a község kérvényét a bezárásról, így kudarcba fulladt a szülők tiltakozása. Leginkább az alsó tagozatos gyerekek utaztatását érezték problémásnak, illetve az iskolai közösség szétesését, ezért próbáltak lépéseket tenni az önkormányzat döntése ellen.

Diószeg polgármestere, Krommer Gábor és a Petőfi Sándor Alapiskola igazgatósága az iskolabezárás tervének hallatára felajánlotta, hogy a vágai iskolásokat felveszi a diószegi intézménybe. Hlavatý Csilla igazgatóhelyettes az Új Szónak elmondta, a beiratkozást megelőző hagyományos nyílt napra nagyon sok vágai iskolás és szülő érkezett. Közülük eddig 12 tanuló iratkozott be az iskolába.

– fejtette ki Hlavatý Csilla.

Krommer Gábor polgármestertől megtudtuk, a Rákóczi Szövetség képviselői a kezdeti vonakodás ellenére elfogadták az érveit és elismerték a támogatás szükségességét.

„Jóleső érzés, hogy városunk is részesült a támogatásból. Több vágai szülő úgy döntött, a galántai Kodály Zoltán Alapiskolába íratja be a gyerekét, de elképzelhető, hogy ha szeptembertől elindul az iskolabusz, és látni fogják, hogy rendszeresen, megbízhatóan utazhatnak vele a gyerekek Diószegre, akkor még csatlakoznak néhányan. Főleg az alsó tagozatos gyerekeknek ideális ez a megoldás, mert közvetlenül az iskola előtt tudnak fel- és leszállni a buszról. A jármű fenntartása a támogatás része, tehát nem terheli a város költségvetését, az iskolának viszont előnyére válik, hogy a létszámmal együtt a minisztériumi támogatás is növekszik”