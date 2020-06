Tiltakoznak a gömöri gazdák

Az ügy háttere, hogy a rimaszombati járási hivatal környezetvédelmi osztálya a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség indítványára megkezdte azon dokumentum jóváhagyását, melynek célja a földterületek és azok használatának átminősítése. A dokumentumot nyilvános hirdetmény formájában tették közzé, csakhogy 2020. május 18-án, vagyis a Covid-19 pandémia kellős közepén. A gazdák tiltakoznak ezen eljárás ellen, mert a kijárási korlátozások miatt a legtöbbjükhöz egyáltalán nem jutott el az információ. A követeléseiket négy pontban foglalták össze: 1. a dokumentumot minden községben külön tárgyalják meg, az összes érintett tulajdonossal, 2. számszerűsítsék a tulajdonosokat ért veszteséget és kompenzálják őket, 3. a projektbe csak a tulajdonos írásos hozzájárulásával kerülhessenek be földterületek, 4. minden községet külön bíráljanak el.

A tiltakozó gazdákat képviselő Simon Zsolt komolytalannak nevezte, hogy a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség a koronavírus miatt kihirdetett szükségállapot közepén utasította a járási hivatalokat az ügymenet megkezdésére. Az állampolgárok ilyen helyzetben nem cselekedhettek, hiszen nem jutottak el hozzájuk az információk. Simon szerint ez az eljárás nagyon tisztességtelen a földtulajdonosokkal szemben, a földterületek átminősítése miatt ugyanis a tulajdonosok nagy összegektől esnek el. Példaként egy szántóföldként nyilvántartott terület hozott fel, mely kétezer eurót ér, de ha átminősítik legelővé, már csak ötszáz eurót fog érni. Hasonló kár éri azokat, akik erdejét védett területté nyilvánították, megakadályozva ezáltal a további termelést.

– mondta Simon, aki szavaival nem kímélte az előző kormányt:

„Azt is el kell mondani, hogy az előző környezetvédelmi miniszter (Sólymos László, a szerk.megj.) képletesen szólva a saját választói arcába köpött, mikor elkészíttette ezt a dokumentumot“

A járások bevétele is csökkene a kisebb adóbevételek miatt. A gazdák azt sem tudják, ki írta meg ezt a dokumentumot, ki járt a földjeiken és mérte fel azokat.

Amennyiben hivatalnokok készítették volna a rendeletet, ők sem vették fel a kapcsolatot a gazdákkal. A politikus kritizálta azt is, hogy 107 községet kapcsoltak össze egy eljárásba, csak azért, hogy nyilvános hirdetmény formájában tehessék közzé. Simon úgy tudja, egyelőre csak a Rimaszombati járásban indult hasonló eljárás, de feltételezi, hogy erre máshol is sor kerül majd. A politikus bízik benne, hogy az új kormány elfogadja a követeléseiket. A további lépéseket a hivatal reakciójától tették függővé, de Simon nem zárta ki egy petíció indítását sem, mivel elmondása szerint a mostani eljárás sérti a földtulajdonosok alkotmányos jogait.

Básti Róbert, aki kétszáz hektáron gazdálkodik egy családi farmon, megerősítette, hogy a legelővé átminősített földek csak a töredékét érnék a korábbi értéküknek. Ráadásul ezeken a földeken már csak állattenyésztést lehetne folytatni, amit szerinte egy veszteséges üzlet ma Szlovákiában. Básti az átállást a jelen gazdasági helyzetben kivitelezhetetlennek tartja. Megerősítette azt is, hogy az illetékes hivatalon múlik, még ma sem tudnának a hirdetményről: ő maga Simon Zsolttól kapta az információt a múlt héten. Tankó István a Rimaszombat melletti Alsópokorágyon gazdálkodik immár harminc éve, kétszázhúsz hektáron. Sertéseket és szarvasmarhát tart, valamint van egy feldolgozóüzeme is.

„Ha most valaki azt mondja nekem, hogy többet itt nem szánthatsz, akkor valójában be is zárhatom az ajtót. Mihez kezdjek?”