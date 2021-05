Terítéken maradt a konyhai hulladék

A képviselők több lehetőséget is felsoroltak, járható utat azonban nem találtak - A szerző felvétele

A törvények értelmében az év elejétől osztályozni kell a lebomló konyhai hulladékot, az önkormányzatok féléves haladékot kaptak a rendszer bevezetésére. Nagymegyeren a képviselő-testület májusi ülésén került a plénum elé a javaslat, amely szerint 124 ezer eurót különít el a város a konyhai hulladék elszállítására. A képviselők azonban kétkedve fogadták a költségvetés módosításáról szóló indítványt, túl soknak tartották a meghatározott összeget, ehelyett más lehetőségek kiaknázását szorgalmazták. Lencse Róbert képviselő szerint, ha a lakosok legalább fele komposztál, vagy a város jelzi, hogy anyagilag nagyon megterhelő a törvény betartása, akkor elodázhatják a kiadást. „Csak abban az esetben van kivétel, ha minden lakos komposztál. Ez azonban nem kivitelezhető a városban" – reagált Pivoda Krisztina, a városi hivatal munkatársa. Pongrácz Kálmán képviselő azonban kitartott amellett, hogy a családi házas övezetekben és a tömbházaknál is komposztálhatnak. „124 ezer euró sok a konyhai hulladék elszállítására, a kommunális hulladékért eddig 80 ezer eurót fizettünk. Nagyon megterhelő a városnak, és a lakosoknak is" – mondta Pongrácz, hozzátéve, hogy előbb megpróbálhatnák a teljes komposztálást, utána értékeljék át a rendszert. Az ülésen azonban elhangzott, hogy ez sem teljesen járható út, ugyanis nem mindent lehet komposztálni, lehetőségként az is felmerült, hogy építsenek komposztálót a városi gyűjtőudvaron. Holényi Gergő polgármester nehezményezte,