Távozik az igazgató, de a központ továbbra is működik

Június 24-én nyújtotta be a lemondását és augusztus 31-én távozik posztjáról Katarína Tungliová, a Párkányi Szabadidőközpont igazgatónője – tájékoztatta lapunkat a városi hivatal. A városháza már ki is írta a pályázatot az igazgatói tisztségre.

Megkeresésünkre az igazgatónő annyit közölt, nem a távozása, illetve távozásának oka a fontos, hanem az, hogy a szabadidőközpont sikeresen működik, továbbra is. A lemondáshoz annyit fűzött hozzá, azért megy el, mert lassan úgyis letelne a megbízatási ideje és inkább önként távozik. Tungliová tartalmasnak nevezte az utóbbi éveket, szerinte sikerült nyitniuk a fiatalok felé. Ennek bizonyítéka, hogy egy hároméves program keretében az „Europe goes localˮ projektbe kapcsolódtak be, 22 országgal együttműködve, ahol Szlovákiát képviselték nemzetközi konferenciákon is, ennek eredményeképpen az ifjúsággal való helyi foglalkozások európai chartáját alkották meg. Gyakran dolgoztak együtt fiatal önkéntesekkel környezetvédelmi és szociális témákon is, ebből a szempontból a Párkányi Szabadidőközpont Szlovákiában a három legjobb intézmény közé került, országosan is – mint nem hivatalos művelődési bázis.

A szabadidőközpont további nagy sikere volt az In wonderland – Csodaországban című négynyelvű kötet kiadása, amelyet Cristina Vidrutiu művésszel, a párkányi Hídőr-ház alkotójával, valamint Hanneke és Karol Frühauffal együttműködve jelentettek meg és mutattak be a bécsi nemzetközi könyvvásáron, 2019-ben. Tungliová hozzátette, irányításával a központ épületét is korszerűsítették, a fűtést, a tetőt és a padlókat is felújították, új berendezés került a termekbe, és az udvaron játszóteret alakítottak ki továbbá workoutra is lehetőség van. A szabadidőközpont továbbra is működik, szeptembertől pedig a megszokott szakkörök is beindulnak a nevelőkkel.

Városházi értesüléseink szerint a szabadidőközpont több alkalmazottja fontolgatja, hogy távozik a posztjáról, illetve munkahelyet vált, de Tungliová leköszönő igazgatónő az Új Szónak csak annyit mondott, a mai napig egyelőre senki sem adta be a felmondását. A Párkányi Városi Hivatal viszont közölte, az intézmény működése továbbra is stabil és az esetleg távozó alkalmazottak helyét is be tudják tölteni, ha szükség lesz rá. A Párkányi Szabadidőközpontban idén nyáron 6 turnusban összesen 119 gyermeket táboroztatnak.