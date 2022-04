Tartályos tűzoltókocsikat adományoztunk Ukrajnának

Vendelín Letiner elmondta, a két Iveco Trukker típusú tartályos tűzoltóautó egy 9000 literes víztartállyal és egy 800 literes habtartállyal van felszerelve, melyekkel a tűzoltók a legszélsőségesebb helyzetekben is képesek beavatkozni. „Ahogyan azt a közmondás is tartja, bajban ismerszik meg a barát. Keleti szomszédainknál már több mint egy hónapja tart a háború, ezért kötelességünknek tartjuk, hogy lehetőség szerint mi is segítő kezet nyújtsunk nekik. Én azt hiszem, hogy a most átadott két tűzoltóautóval és az ezer pár tűzoltósági védőkesztyűvel pont azokon az embereken segítünk, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. A háború kezdete óta nemcsak a katonák, hanem a különféle tűzoltó-alakulatok is rengeteg veszteséget szenvedtek el” – közölte az átadón Vendelín Leitner.

Pavol Mikulášek, a HaZZ elnöke beszédében elmondta: ma van a Tűzoltó- és Mentőszolgálat fennállásának 20. évfordulója. „Bár most ünnepeltek vagyunk, nem mi kapunk ajándékot, éppen ellenkezőleg, mi adunk ajándékot. Azt hiszem, hogy ez így van renjdén és ettől talán még szebb az egész. Ahogy azt a tűzoltók és a mentősök szlogenjéből is ismerhetjük: küldetésünk, hogy vészhelyzetben is segítsünk”– mondta Pavol Mikulášek. A péntek délelőtt átadott tűzoltóautók és az ezer darab tűzoltósági védőkesztyű az ukrán tűzoltókhoz kerül a kárpátaljai régióba, vészhelyzetek esetére.