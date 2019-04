Tarolt a vezekényi Görbe Tükör az esztrádcsoportok területi seregszemléjén

Három mátyusföldi színjátszócsoport előadását tekinthette meg a szakmai zsűri és a közönség. Mézes Rudolf a szervező Csemadok Galántai Területi Választmányának titkára lapunknak elmondta, hogy volt olyan csoport, amely egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni a fesztiválon, de még ők is kijuthatnak az országos seregszemlére. A vezekényi Görbe Tükör lett a fesztivál abszolút győztese. Nemcsak a szakmai zsűri, hanem a közönség tetszését is elnyerte a vezekényiek előadása, így a vándorserleget is ők vihették haza. A csoport egyik tagja írta meg a darab forgatókönyvét. Zupko Tamás Vezekény polgármestere, a csoport tagja közölte, hogy a Görbe Tükör fennállásának huszonötéves történetében először fordult elő, hogy kész forgatókönyv alapján álltak színpadra. „Tizenkilencen szerepeltünk a színdarabban, Nagyfödémesen volt a főpróba, ugyanis korábban nem sikerült összehozni a teljes csoportot. Büszkék vagyunk arra, hogy a csapat kétharmada fiatal, egyharmada most állt először színpadon” – folytatta Zupko. Három generáció mutatkozott be a színpadon, a legfiatalabb szereplő alig múlt el egy éves. A Görbe Tükör tagjai több egyéni díjat is hazavihettek, egyebek mellett a legjobb szerzőnek, a legjobb női főszereplőnek és a legjobb epizódszereplőnek járó elismerést. A második helyen a felsőszeli Bulibicska végzett, a Tallósi esztrád- és tánccsoport lett a harmadik a seregszemlén. „Öröm volt látni, hogy ott van az utánpótlás a színpadon” – mondta a tallósi csoportól Mézes.

A fesztivál életre hívásában nagy szerepe volt a Pécsi Iparos Színkörnek, amely rendszeresen fellépett a környéken. „A Mátyusföldről sokakat Baranya megyébe telepítettek ki. A Pécsi Iparos Színkörben is szerepeltek olyanok, akiket rokoni, vagy baráti szálak fűzték a vidékünkhöz” – magyarázta a Csemadok titkára. A területi seregszemle ezután Szentgyörgyi Miklós a Pécsi Iparos Színkör egykori vezetőjének nevét viseli.