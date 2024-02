Találkozó a határ menti térségek jogharmonizációja érdekében

Konkrét példák a könnyítésre

S hogy mi lenne ennek a jogi akadálymentesítésnek a haszna? Párkány esetében például az, hogy életveszély, sürgős beavatkozás esetén át tudjon jönni és menni a Mária Valéria hídon a mentő, ha szükség van rá. Vagy, hogy az esztergomi Vaszary Kolos kórházban is azonnal tudják fogadni a szlovákiai oldalról a pácienseket, komolyabb esetekben, mert a Párkányhoz legközelebb lévő kórház csak Érsekújvárott, Léván, Nyitrán, Ipolyságon található. Továbbá komoly tűzesetkor (például a 12 emeletes bérház közelmúltbeli égése idején) azonnal bevethető legyen a speciális technika Esztergomból vagy akár Tatabányáról is, például. De a jogszabályegyesítés olyan helyzetekben is segítene, amikor egy őstermelő a túloldali piacokon árulná a termékeit, élelmiszereit. A határ menti közbiztonság egységes megteremtése pedig kiemelt fontosságú, főleg a migráció ellenőrzésében és elbírálásában, kezelésében – tette hozzá Eugen Szabó. Ikervárosok esetében pedig az iskolába járás, a munkahelyre jutás, de még a napi anyagbeszerzés is olyan terület, amely kiemelten fontos a határ mindkét oldalán. Ezeket kell minél jobbá és működővé tenni a jogszabályok szintjén is. „A jogharmonizációs folyamat kezdetén tartunk, nem tudom megjósolni most, hogy ennek mikor és milyen szinten lesz eredménye. Párkány és Esztergom, illetve a térség prioritásaival mindenesetre tisztában vagyunk, ezeket szorgalmazzuk, továbbra is“ – mondta Eugen Szabó.