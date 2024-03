Szlovákiában élő baglyok a Bányászati Múzeumban

Az éjszaka hatalmában című kiállítás a védett ragadozó madarak egy olyan, főként éjszaka és szürkületkor aktív csoportját mutatja be a nagyközönségnek, amelyeket különösen kiváló látásuk vagy hangtalan repülésük miatt csodálnak. A baglyokat azonban úgy is bemutatják, mint alkalmazkodó, változatos körülmények között élni képes állatot. A kiállítás az egyes bagolyfajok fészkelési, táplálkozási és megjelenési jellemzőiről is tájékoztatást nyújt.

„A kiállítás célja, hogy a nagyközönség és a gyerekek több ismeretet szerezzenek arról, milyen bagolyfajok élnek körülöttünk, hol élnek, hogyan találhatjuk meg és hallhatjuk őket. Szeretnénk a baglyok természetes környezetéből, ahol élnek, egy kicsit a városba, a múzeumba, a galéria terébe hozni, és a kiállítási tárgyak segítségével bemutatni a baglyok valós megjelenését, színezetét és méretét”

– mondta Miroslav Dravecký, a kiállítás szerzője.

Hozzátette, a kiállítás célja az is, hogy felhívja a figyelmet a baglyok védelmének szükségességére az ember által, aki közvetlen vagy közvetett tetteivel a legnagyobb veszélyt jelenti számukra.



(TASR)