Szigorított intézkedések Vágsellyén

Vágsellye | Két antigéntesztelési pont van a városban, ám a lakosok továbbra is arra panaszkodnak, hogy a délutáni órákban, munka után két-három órát kell sorakozniuk.

Olyan hírek is felbukkantak a közösségi oldalon, hogy fizetős szolgáltatásként egyesek vállalnák mások helyett a sorban állást. A járási székhelyen az egyik tesztelőpont a vasúti átjáró mögött, a Deáki úton található a 13-as szám alatti rendelőben, ahol 10-től 14 óráig végeznek szűrővizsgálatot. A vágsellyei rendelőintézet előtti mobil-tesztelőhelyen munkanapokon 8-től 12 óráig, és délután 13-tól 16 óráig tesztelik a lakosságot. A Vágsellyei-, a Nyitrai- és az Aranyosmaróti járásokban december 15-től szigorított intézkedések léptek érvénybe a Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal javaslatára. Erről a vágsellyei lakosokat az önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztatták. Tilos az alkalmi, ünnepi vásárok, vagy börzék rendezése, valamint ételek és italok utcai árusítása. Nem engedélyezett semmilyen élelmiszer köztéri, vagy furgonokból történő árusítása sem ezekben a járásokban. Ugyanakkor a céges év végi találkozók, vagy közös, étkezéssel, italozással egybekötött baráti összejövetelek szervezését sem javasolják az egészségügyi szakemberek. Még akkor sem, ha hatnál kevesebben találkoznának. Kivételt képeznek a rokoni, családi összejövetelek. Ezekben az érintett járásokban a mozilátogatást, vagy más kulturális rendezvények látogatását is szigorítják, a nézőtéren minden második sorban foglalhatnak helyet az érkezők, és csak minden második nézőtéri széken ülhetnek. A templomi szertartásokon, keresztelőkön, temetéseken zárt térben is csak minden második sorban ülhetnek a lakosok, és kell, hogy a zárt térben mindenkire jusson 15 négyzetméternyi hely.

A városi idősek otthonában várhatóan az ünnepek idejére is marad a látogatási tilalom, karácsonyi finomságokat sem küldhetnek be rokonaiknak a hozzátartozók. A városi könyvtár szervezésében az alapiskolás tanulók leveleket írtak az idősotthon lakóinak, hogy ezzel tegyék kissé szebbé, elviselhetőbbé az ünnepeiket.