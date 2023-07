Szenzációs titkokat fed fel a pati templom

Róma – ismét!

A Szent Vendel-templom középkori titkai is bőven elegendőek volnának ahhoz, hogy a szemlélőt elvarázsolják, ám a csöppnyi épületben még ennél is több van! A restaurátor elmondja, hogy a templom oldalai körül ásva egy valaha itt állt római építmény részére, nagyobbrészt alapjaira leltek rá. Egyértelműen megfigyelhető, hogy ezek már megmunkált kövek voltak, vagyis másodlagosan használták fel őket a középkori építkezők. További fontos vonás, hogy a kül- és beltéri mészkövek elhelyezkedését is figyelembe vették a pati templom építésének idején, ami még erősebben bizonyítja, hogy az ókorban itt bizony valóban állt egy épület.

Juraj Puškárhoz már számos neves szakember társult a helyszín felmérésekor, például az izsai ásatások kapcsán a sokak számára ismert Ján Rajtár is, így próbálják közösen megfejteni a helyszín római „rejtvényeit”. Az ókorban közvetlenül a Duna partján állhatott a római épület. „És ez ideális hely a kisebb szentélyeknek, pogány kultuszoknak. Az ilyen lokációkat aztán az elsők között változtatta meg a terjedő kereszténység, lerombolták a pogány építményeket, hogy megváltoztassák a rítust és a kultuszt” – mondja Puškár, ám abban még nem lehetünk teljesen biztosak, hogy szakrális épületről volt szó. Akármi is volt viszont az eredeti funkciója, az objektum megléte tény, s ha a restaurátor szerint ez így mind igaz, akkor a pati templom Szlovákia legrégebbi épülete, de akár egész Közép-Európáé is lehet. Mindezt tovább árnyalja Miroslava Daňová régész véleménye, aki azt mondta, hogy öt hasonló objektum van Szlovákiában, amelyet ilyen módon, római maradványok felhasználásával építettek meg – de a pati templom az egyetlen, ahol az ókori alkotóelemek még az eredeti helyükön vannak!

A római múlt kapcsán a közeljövőben még további kutatásokra lehet számítani, jó eséllyel messze többet fogunk tudni a témakörről a közeljövőben. „Nem tudom, mi vár még ránk és lep meg minket” – teszi hozzá várakozással vegyes izgatottsággal a restaurátor.