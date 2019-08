Szennyezett a levegő Ollétejeden

Újabb mérés bizonyította, hogy káros anyagok vannak a levegőben Ollétejeden. A belügyminisztérium Nyitrai Speciális Laboratóriuma több mintát is vett a levegőből, a napokban újra felbocsátják a mérőballonokat.

Dunaszerdahely/ Ollétejed | Újabb mérés bizonyította, hogy káros anyagok vannak a levegőben Ollétejeden. A belügyminisztérium Nyitrai Speciális Laboratóriuma több mintát is vett a levegőből, a napokban újra felbocsátják a mérőballonokat.

Júliusban a megengedettnél ötvenszer magasabb volt a fenolkoncentráció a faluban, ezen kívül más mérgezőanyagokat is kimutattak a levegőben. A lakosok, és a mérési protokoll szerint is egyértelműen a Dron Industries gumifeldolgozó szennyezi a levegőt. A gyár vezetése azonban elutasítja az eredményt, perrel fenyeget és azt állítják, kizárt, hogy tőlük került mérgező anyag a levegőbe.

Morvay György a Dunaszerdahelyi Járási hivatal vezetője lapunknak elmondta, hogy a múlt héten újra mintákat vettek a levegőből. „Korábban akkor végezték el a méréseket, ha a lakosok bejelentették, hogy büdöst éreznek. Most azonban bejelentés nélkül bocsátották fel a ballonokat“ - magyarázza Morvay. A múlt hét elején, valamint a korábbi, bejelentés alapján készült mérések összesített eredményei is megerősítik, hogy magas a levegő fenol és dimetilacetamid tartalma. A lakott területen a megengedett határértéket súrolja a káros anyag mennyisége, a Dron bejáratánál azonban meghaladja a munkakörnyezetre vonatkozó előírásokat. A fenol mennyisége 2 ppm helyett 4,2, a dimetilacetamidé 10 ppm helyett 15,3 volt a gyár előtt. Miloš Kosír a mérést végző laboratórium vezetője újra leszögezte, hogy a károsanyag-koncentráció ingerli a légutakat. Kosír szerint amíg nem végeznek alapos rekonstrukciót az üzemben, amely meggátolná a gázszivárgást, addig a gyár rendszeresen károsítja az életkörnyezetet. Morvaytól megtudtuk, hogy a napokban újra mintákat vettek, nemcsak a városrészben, hanem Várkony, Dunaszerdahely, Ollétejed határában, valamint a Dron melletti másodrendű főút mentén is. A hét végén újabb méréseket végeznek.

„Valami biztosan szennyezi a levegőt, a további minták alapján lokalizálhatjuk a szennyezést. A protokollokat továbbítjuk a nagyszombati környezetvédelmi rendőrségnek és a Nagyszombati Járási hivatalba, a törvény szerint az dönthet a feldolgozó sorsáról” - folytatta a járási hivatal vezetője.

Morvay hozzátette, hogy ha a szélesebb környéken is kimutatják az anyagokat, akkor speciális műszert kellene kihelyezni, amely konkrétan a levegő fenol- és a dimetilacetamid-tartalmát méri. „Más anyagokat mérnek, más feltételeket kell teljesíteni, amikor engedélyt kap a gyár. Ezek nem azok az anyagok, amelyeket a speciális laboratórium vizsgál” - mutatott rá Morvay György.

A lakosok holnap 17.00-ra tüntetést hirdettek, a helyi kultúrházba várják a tiltakozókat. Aki azonban arra kíváncsi, hogy hogyan működik a Dron, az részt vehet a gyár nyitott napján, ami szintén 17.00-kor kezdődik a gumifeldolgozóban.