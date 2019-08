Kizárt, hogy a Dron szennyezi a levegőt – állítja a gumifeldolgozó vezetése

„Üzemünkben egy 21. századi környezetkímélő, zárt rendszerű hőlebontásos technológiát használunk, a gyártás legális, engedélyezett. Időközönként szakmai méréseket és ellenőrzéseket végeznek az üzemben” - reagált a július 22-én készült mérésre a cég vezetése. A speciális laboratórium légballonnal végzett mérése szerint veszélyes az emberek egészségére a levegőben található káros anyagok mennyisége és egyértelműen a falu határában található feldolgozóhoz kötötték a szennyezés forrását.

„Kizárt, hogy ez a szennyeződés, vagy szag a gyárból származik. Ez hazugság. Nem az előírások szerint végezték el a mérést” - jelentette ki Farkas László a Dron Industries tulajdonosa hozzátéve, hogy nem egyszeri, hanem folyamatos mérések alapján lehet következtetéseket levonni.

A tulajdonos viszont azt is elismerte, hogy „a gumifeldolgozó nem tejgyár és nem is templom”, csak elenyésző mennyiségű szennyezést bocsáthat a levegőbe. „Óránként 1,2 tonna gumiabroncsot dolgozunk fel, 56 g szén-dioxidot bocsátunk ki. Ami normális működés mellett a levegőbe megy, az a reaktorok kipufogógáza által kibocsátott szennyezés. Ha karbantartás van és ki kell nyitnunk egy zárt berendezést, akkor elképzelhető, hogy 5-8 méteres körzetben érezhető szag” - fűzte hozzá Farkas László, szerinte egy családi ház, vagy egy személyautó szennyezőbb, mint a gumifeldolgozó. A feldolgozó által márciusban készíttetett elemzés szembemegy a júliusi protokollal, megállapítja, hogy a gyár tevékenysége nem ártalmas az emberek egészségére. Buják József gyártásvezető közölte, hogy többféle hivatal ellenőrzi a vállalat működését. Figyelik például a levegőszennyezést, a levegő portartalmát, a zajszintet, a vibrációt, valamint a talajvizet is. Az eredményeket továbbítják az illetékes hivataloknak.

„A júliusi mérésben feltüntettet szennyező anyagok jelen vannak a levegőben, de nem olyan mennyiségben, mint ahogy ezt feltüntették, például a permetekben, gyomirtókban koncentráltan megtalálható a fenol. Tudjuk, hogy mit dolgozunk fel a zárt rendszerben, miből vannak ezek az anyagok. Ha szivárgást észlelünk, kijavítjuk a hibát. Évente kétszer komplex rekonstrukciót végzünk, ez nagyobb bűzzel járhat” - folytatta Buják.

A cég vezetői azzal is érveltek, hogy ha valakinek szüksége van a gázra, márpedig azzal fűtik a feldolgozót, akkor nem engedi ki a levegőbe az energiát.

A júliusi mérések eredményei miatt Dunaszerdahely önkormányzata közigazgatási eljárást kezdeményezett a vállalat ellen. A Dunaszerdahelyi Járási Hivatal a Nagyszombati Járási hivatalba továbbította a speciális laboratórium által készített protokollt, Nagyszombatban dől el, hogy leállítják-e a gyár tevékenységét, vagy további feltételekhez kötik a gumiabroncsok feldolgozását. A tulajdonos szerint le akarják járatni az üzemet, Farkas a közelgő választásokat látja a háttérben. Augusztus 29-én délután öttől az ollétejedi kultúrház udvarán tiltakozást szervez a Pro Ollétejed Polgári Társulás. „Hogy kifejezzük nemtetszésünket a környék legnagyobb levegőszennyezőjének működésével kapcsolatban” - olvasható a közösségi portálon.