Szennyezett víz ömlött a kanálisba Ollétejednél (FOTÓK+VIDEÓ)

Méréseket végeztek, az eredményre még várni kell

Michal Deraj, a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal vezetője elmondta, a környezetvédelmi szakosztály vezetőjével a pénteki (november 3.) nap folyamán is voltak kinn a helyszínen. „A Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet (SIŽP) munkatársai már múlt hét pénteken (október 27.) vízmintát vettek a szennyezett részről. Az eredményeket még nem tudjuk. Az történt, hogy a nagy esőzések miatt az egész telephelyen állt a víz, a gumifeldolgozónál is. A telepen megoldott vízelvezetésnél, a szennyeződést felfogó filterek elrakódtak, így a vízelvezető csatornákból egy ideig fekete esőlé ömlött a kanálisba, amit nagyon gyorsan tisztítottak utána. Nagy esőzéseknél újra előfordulhat ilyen” – mondta a hivatalvezető. A gumiégetés utáni kokszmaradványt szabad ég alatt nem szabad tárolni, ezzel a gumifeldolgozó nem tartotta be az érvényes működési engedélyhez kötött feltételeket. Michal Deraj úgy tudja, azért van a szabad ég alatt a koksz, mert a hangárokat, ahol tárolták, átépítik és jelenleg nem tudják elszállítani, folyamatosan halmozódik. „Másfél hónappal ezelőtt elrendeltem egy ellenőrzést, akkor a szállópor mennyiségét vizsgálta a környezetvédelmi szakosztály. Lakossági bejelentés érkezett ugyanis a hivatalba, hogy büdös van és a szél mindenfelé viszi a kokszot a levegőben. Még tart az eredmények elemzése és kiértékelése, hogy miben szegte meg a Dron Industries a feltételeket, vagy melyeket nem teljesíti úgy, ahogy kellene. Valószínűleg pénzügyi bírságot fognak kiszabni” – tette hozzá. A telephely, ahol a gumifeldolgozó is működik, évtizedekkel ezelőtt óriási hizlaldának, szarvasmarha telepnek indult, mára elavult technológiával bír. Michal Deraj szerint nem arra volt kitalálva, hogy ilyen létesítmények, gyárak, vállalkozások működjenek ott. Előbb-utóbb fel kell számolni az ilyen ipari telephelyeket, mert nem korszerű, nem felel meg a XXI. századi elvárásoknak. Nem hasonlítható össze a modern feldolgozó üzemekkel. A kormánynak mihamarabb el kellene dönteni, hogyan tovább a hasonló ipari telephelyekkel, fenn akarja-e tartani?