Ha büdös van, ne menjenek ki

Dunaszerdahely/Ollétejed | A tavaly novemberi ellenőrzés súlyosan káros és mérgező, az emberi szervezetre nagyon veszélyes anyagokat mutatott ki az ollétejedi DRON Kft. környékén mért levegőmintában.

Sebők Pál független dunaszerdahelyi képviselő szerint az eredmények ijesztőek voltak. A bűzt érezték, amióta a DRON Kft. letelepedett Ollétejeden, de kiderült, hogy a bűz és származékai mérgezők, karcinogének. „A mintavételt a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal kezdeményezte, oda érkeztek a mérés eredményei, amelyek kimutatták a veszélyes anyagokat, de nem tudok arról, hogy további lépések történtek volna – mondta el Sebők Pál. – Február végén, lakossági bejelentés alapján kezdtem foglalkozni az üggyel, amikor a mérések eredményeit közzétettem az egyik közösségi oldalon. Tudomásom szerint a lakosok addig nem tudták, hogy a büdös levegő veszélyt is jelent.”

A DRON Kft. akkor már kérvényezte további két reaktor engedélyezését, amit meg is kaptak, ám csak ideiglenesen, ez év augusztusáig. „Nem állítom, hogy a DRON Industries Kft. szennyezi a levegőt Ollétejeden. A veszélyes anyagokat tartalmazó mintát a cég közelében vették, de nem a cég belterületén, nem a cég technológiájára kapcsolva – nyilatkozta Sebők Pál. –

A mérések kimutatták, hogy valaki veszélyesen szennyezi a levegőt, a járási hivatal, a Közegészségügyi Hivatal és a környezetvédelmi felügyelet dolga, hogy megtalálja a szennyezőt.

A novemberi eredmények, a polgári védelmi törvény és a közegészségügyi törvény alapján úgynevezett rendkívüli állapotot kellett volna elrendelni a járási hivatalnak. Egy folyamatnak kellett volna elindulnia a járási hivatal polgári védelmi osztályáról, a Közegészségügyi Hivatallal együttműködve. Semmi ilyen nem történt, sőt, ma már a mérések eredményeit is kétségbe vonják. Pedig azonnal meg kellett volna ismételni a méréseket, nem elsüllyeszteni a fiókban az eredményt” – mondta a képviselő. Az áprilisi testületi ülésre beterjesztette ezt a gondot. Az ülésre meghívták a DRON Industries Kft. igazgatóját, Farkas Lászlót, aki elmondta, hogy a környezetvédelmi minisztérium a hulladékgazdálkodás, az ivóvízkészlet és a levegőszennyezés alapos ellenőrzését rendelte el. A szlovák környezetvédelmi felügyelőség ellenőrzése kimutatta, hogy a DRON Industries Kft. nem szegi meg a törvényt, megvan az összes engedélye. „Munkatársaimmal ugyanazt a levegőt lélegezzük be, mint a lakosok. A technológia, amelyet használunk, a hulladékgazdálkodás innovatív megoldásai közé tartozik, amelyet egyetemek és főiskolák együttműködésével fejlesztettek ki” – mondta Farkas László a testületi ülésen. Szerinte néhány ember megfelelő szakmai tudás nélkül, rágalmazással szándékosan károsítja a céget, mert a káros anyagokat akár a cég telepe mellett elhaladó autók is kibocsáthatják. A városi képviselők ajánlatát, hogy engedélyezzék egy állandó mérőműszer kihelyezését a DRON Industries Kft. telepén, amely folyamatosan mérné a kibocsátott anyagok minőségét és mennyiségét, Farkas elutasította.

„Évek óta folyik a harc a gumiabroncs-feldolgozóval, és egyre durvább – kezdte Ollé Mónika, aki a lakosokat képviseli. – Ahogy a DRON működni kezdett, érezni lehetett a bűzt, de az utóbbi három évben nagyon intenzív lett. Tavaly tavasszal már tarthatatlanná vált a helyzet, ezért indítottunk petíciót, és kezdtük járni a hivatalokat. A járási hivatal válságkezelési főosztályának a vezetője mintát vetetett, amit elküldött a belügyminisztérium által működtetett polgári védelmi laboratóriumába, Nyitrára, tavaly novemberben. Ebből a jelentésből derült fény arra, hogy rákkeltő, mérgező anyagok vannak a levegőben. Azóta több mérést végeztettünk, ezek nem mutattak ki olyan nagy arányban károsanyag-koncentrációt. Nem azért, mert javult a helyzet, hanem mert a mintavételt több órával a bűz terjedése után végezték el. A fekete korom már mindent belep. A házunk teteje világosszürkére volt festve, de az elmúlt években majdnem fekete lett a koromtól, amit az eső sem mos le.

Péntek délután és este, majd a hétvégén nő a bűz intenzitása, lehetetlenné téve a szabadidős programokat, sőt, még az ablaknyitás sem ajánlott.

Hiába a kert, a gyerekek homokozója, nem lehet kint kibírni, és most már a gyerekeim egészségéért is aggódom” – mondta Ollé Mónika.

Értesüléseink szerint a DRON Industries Kft. 2005-ben kapott működési engedélyt. Magyarországon nem kapott engedélyt az általa alkalmazott technológiai eljárások miatt. Értesüléseink szerint az elmúlt években a cég többször kapott néhány százezres, sőt, milliós állami támogatást, az azóta már megszüntetett újrafeldolgozási alapból is. Szemtanúk azt állítják, a cég területén halmokban hever a szabad ég alatt a rozsdás, kéntartalmú hulladék drót. A gumiégetés utáni kokszmaradványt elvileg hermetikusan lezárt tárolókban kellene tartani, lapunk úgy értesült, halomba hányva hever egy épületben, melynek bejáratát műanyag ponyva fedi. A telep dolgozói védőfelszerelés nélkül dolgoznak a hulladékkal.

Mivel a DRON nem egyezett bele, hogy állandó mérőműszert helyezzenek ki a területükre, az áprilisi testületi ülésen Ollé Mónikát és Sebők Pált bízták meg, hogy ha terjeng a bűz, kihívják az illetékes szerveket, amelyek elvégezhetik a méréseket. Április végén mérték legutóbb a levegő szennyezettségét, a nyitrai laboratórium jelentéséből az derült ki, hogy a mért anyagok értékei nem lépik túl a megengedett határt, bár kellemetlen bűzt okoznak. A belügyminisztérium nyitrai polgári védelmi laboratóriuma azt tanácsolta a lakosoknak, ha büdös van, ne tartózkodjanak a szabadban.