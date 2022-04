Szélerőmű-park építését tervezik Kürt kataszterében

Az Energiepark Kft. várhatóan 2024 márciusában kezdené meg a szélerőmű építését. A beruházással kapcsolatos, 2021-ben kiadott környezeti hatástanulmányból kiderül, hogy a befektetőnek hozzávetőlegesen 7200 négyzetméteres területre van szüksége, melyet a községtől bérelne. Az építkezés megkezdéséhez szükség van a bekötőutak megépítése, melyeken a tehergépkocsik a szélerőművek egyes építőelemeit szállítanák a helyszínre. A tornyok 145-170 méter magasak lennének, az építést várhatóan 2024 augusztusára fejeznék be. Három 16,8 megawattos teljesítményű szélturbina esetében az éves energiatermelés elérhetné a 45 900 megawattórát. Téglás János, Kürt polgármestere eljuttatta hozzánk a község önkormányzati honlapján is megtalálható környezeti hatástanulmányt, illetve azt a dokumentumot, melyből kiderül, hogy a helyi testület még 2019-ben, a szeptemberi ülésén jóváhagyta a vállalkozói elképzelést. A villamosvezetékek kiépítése Kisújfalu és Bátorkeszi kataszterét is érintik. Téglás János arról tájékoztatott, hogy ha minden feltételt teljesít a beruházó és minden szükséges engedély meglesz a beruházás megkezdéséhez, lakossági fórumot is terveznek Kürtön. A beruházó bekötőutat épít a Perbete-Kisújfalu szakaszon lévő úthoz, és megerősít néhány közelben lévő földutat, ezek alatt vezetik majd el a szükséges elektromos kábeleket. A szélerőmű-park C-kategóriájú szántóföldön épülne meg. A megerősített földutakon később mezőgazdasági gépekkel is közlekedhetnének, és kerékpárútként is használhatnák. A beruházó azt tervezi, hogy tájékoztató táblákat helyez ki a szélerőmű parknál, hogy az arra járókat tájékoztassák a megújuló energiaforrásról. A környezeti hatástanulmányból az is kiderül, hogy a szélerőműpark várható élettartama mintegy 25 év, ezt követően a beruházó elszállítja a darabokra bontott elemeket. Nagyobb zaj és por, valamint sűrűbb gépkocsiforgalom épp ezeknek az elemeknek az ideszállításakor, összeállításakor várható majd. A szélerőmű üzembe helyezését követően azonban már csak évi 5-6 alkalommal ellenőrzik személyesen a berendezéseket az üzemeltetők. A 23 millió eurós beruházás megvalósítása során új munkahelyeket is kínál a beruházó az útépítési, szerelési munkálatok idejére.

Észak-nyugati és dél-keleti szél fúj az adott térségben. A környezeti hatástanulmányból megtudtuk, hogy Kürt érintett területén, ahol a turbinák állnának, nem találhatók műemlék jellegű épületek, sem természetvédelmi övezetek és megfelelő távolságra van a lakóházaktól.