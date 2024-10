Száz év távlatából: rendhagyó fotókiállítás Bősön (KÉPEK)

Különleges történelem óra

A rövid ideig látható kiállítás megnyitóján több mint 70 látogató vett részt. Eljött a művész családja, barátai, ismerősei és számos helyi is, akik érdeklődve fordultak a régi fotók felé. Fenes Iván, Bős polgármesterének köszöntője után Nagy Anikó beszéde következett, melyben bemutatta az alkotót is, majd Kotiers András zenélt a közönség előtt. A köszöntők után az érdeklődők azonnal összegyűltek a képek előtt, kis csoportokat alkotva elevenítették fel a régi időket, ismert és kevésbé ismert anekdotákat osztottak meg. Akadtak olyanok is, akik könnyekben törtek ki, mert az egyes helyszínek keserédes emlékeket idéztek fel bennük. A kultúrház kiállítótermének vendégkönyvében több mint 20 oldal személyes üzenet szól Bátky Tamáshoz megköszönve a régi idők emlékeinek felelevenítését és olyan tanulók is megörökítették benne ottjártukat, akiket tanáruk egy rendhagyó történelem órára hozott el a kultúrházba, hogy a fotók segítségével mutassa be a város legjelentősebb régi és mostani helyszíneit. A kiállított fotók megvásárolhatóak, melyekre már a megnyitón többen jelentkeztek.