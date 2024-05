A összetartásra Dunaszerdahely testvérvárosából, Győrből is érkeztek, a Győri Atlétikai Klubtól, valamint Tatabányáról a Humanitás Sportegyesülettől, Dunaszerdahelyről és a környékbeli településekről is. Sajnos voltak olyanok, mint például a Csepel-szigetiek, akik végül pénzhiány miatt a meghívás ellenére sem tudták eljönni. A Kodály Zoltán Alapiskola nem csak a helyszínt biztosította, hanem tanulói önkénteskedtek is a rendezvényen, játékvezetőként működtek közre a különféle sportágaknál.

A „Sporttal az esélyegyenlőségért”

mottójú eseményen a résztvevők íjászat, triatlon, darts, futball és boccia versenyeken mérettették meg magukat. Céljuk az volt, hogy a csallóközi régióban szórakozási és közösségépítési lehetőséget biztosítanak az amatőr státuszú sérültséggel élő embereknek. A versenyekben az indulók családtagjai is közreműködhettek, segítők és szimpatizánsok is. A program további, nem titkolt célja az is, hogy a találkozóval a társadalomba való beilleszkedést is elősegítsék. A versenyeket négy kategóriában indították, férfi, női, speciális és kerekesszékes jelentkezőknek.