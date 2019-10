Solution 1. Fesztivál

„Először csak ismerkedtünk egymással. Lassan tudatosult bennünk, hogy mindketten ugyanazt tartjuk fontosnak az életben, bár különböző szempontból közelítjük meg” – kezdte a beszélgetést Hodossy Katalin raw étkezési tanácsadó. A társ, akiről szó van, Urbančok Larisa lélekkoordinátor. Mára már semmi kétsége nincs egyiküknek sem afelől, hogy ez sorsszerű találkozás volt két évvel ezelőtt, amikor elkezdődött az együttműködésük. A aktivitásukkal az ép testben ép lélek igazságát bizonyítják.

Közös videófelvételeikkel már régóta jelen vannak a közösségi oldalakon, és idén már másodszor vettek részt előadásaikkal a Gombaszögi Nyári Táborban is. Mindketten vallják, hogy a test fittsége nélkül elképzelhetetlen a lélek fittsége és fordítva. A megfelelő étkezéssel gondoskodni kell a testről és ugyanez érvényes a lelki táplálékra is. Az első Solution Fesztivál egy sorozat első része, amelyen elsősorban a testtel, vagyis a táplálkozással foglalkoztak. Szó volt a rostok fontosságáról, a reggeli szerepéről és milyenségéről, a résztvevők gazdag turmixokat készíthettek Hodossy Katalin vezetésével, majd egy többfogásos ebéd várta őket, a csúcs pedig a Steiner Kristóf főzőshow-ja volt.

„Kristóf munkásságát már régóta figyelemmel kísérem, használom a receptjeit, és amikor tavaly egy rendezvényen személyesen is megismerkedtünk, egyértelművé vált számomra, hogy meghívom. A fesztivált záró lakomára Kristóf is én is készítettünk jó néhány ínycsi,klandó fogást. A főzés a vendégek előtt és az ő részvételükkel zajlott, így rengeteg fortélyt és konyhai trükköt tanultak. A közönség arcán ámulatot láttam, mert itt, a Csallóköz szívében talán még mindig egy kicsit ismeretlen, hogy kizárólag növényi alapanyagokból mennyire finom, izgalmas és laktató ételeket lehet készíteni, és milyen rövid idő alatt” – vallotta Hodossy Katalin.

Ugyan ez az első alkalom a testről szólt, a lélek sem maradt ki. Urbančok Lara életmódváltásról szóló workshopja is nyitott fülekre talált, mint az a téma, amelyben arra mutatott rá, hogyan lehet fitté, fiatalossá és kiegyensúlyozottá válni és maradni. A résztvevők megtudták, hogyan lehet ezt elérni, anélkül, hogy valami ellen harcoljanak az érzések és a gondolatok egyensúlyba hozásával. Nagyon jó volt az esemény hangulata, a résztvevők is jól érezték magukat az oldott, közvetlen légkörben, nehezen indultak hazafelé. A szervezők pedig kezdik a Solution 2 Fesztivál előkészületeit, amely áprilisban lesz.