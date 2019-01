Soltész Árpád Füleken mutatja be az új könyvét

A Füleki Városi Könyvtárban mutatja be új, Sviňa című könyvét Soltész Árpád újságíró és politikai publicista. Viktória Tittonová, a Füleki Vármúzeum igazgatónője (szervezetileg a könyvtár a vármúzeum alá tartozik) elmondta: a könyvbemutatóra pénteken, január 18-án, 16:30-kor kerül sor.

Fülek | A Füleki Városi Könyvtárban mutatja be új, Sviňa című könyvét Soltész Árpád újságíró és politikai publicista. Viktória Tittonová, a Füleki Vármúzeum igazgatónője (szervezetileg a könyvtár a vármúzeum alá tartozik) elmondta: a könyvbemutatóra pénteken, január 18-án, 16:30-kor kerül sor.

„A könyvben az egyes szereplők fiktív történetein keresztül rajzolódik ki a jelenlegi politikai színtér, egy olyan fiktív ország jogrendje és erkölcsi értékrendje, ahol a maffia összefonódik a politikával, és megszűnnek a határok bűn és törvény között. Ebben a helyzetben találja magát több politikus, vállalkozó és újságíró is. A mű azt az ellentmondásokkal teli társadalmi légkört mutatja be, amely, ha nem vagyunk kellően elővigyázatosak, valósággá is válhat” – fejtette ki Tittonová.