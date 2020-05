Sikeres beiratkozás, akadozó távoktatás

Idén 59 elsős iratkozott be a II. Koháry István Alapiskolába Füleken, tudatta lapunkkal Bozó Roland igazgató.



Három osztály a Koháryban



Egyelőre két gyermek kért halasztást, ehhez jön hét nulladikos. Ez azt jelenti, hogy ha minden így marad, 64 elsőssel indítják az új tanévet. Ez három első osztályt jelent, de ha még három tanuló érkezne a tanévkezdésig – ami az igazgató szerint lehetséges –, akkor négy első osztályuk lesz szeptemberben. Tavaly 62 kicsit írattak be, közülük 3 évet halasztott, így 3 első osztályt és egy nulladikat indítottak. Bozó Roland lapunknak elmondta, hogy az online beiratkozás visszhangja meglepően pozitív volt, több mint negyvenen iratkoztak be elektronikus formában. „Személyesen 18–19 beiratkozó jött el. Értesítettük a szülőket, hogy a személyes adatok egyeztetésére a válsághelyzet után kijelölünk egy időpont, de páran azért bejöttek személyesen a beiratkozás napján" – mondta Bozó Roland.



Akadozó távoktatás



A távoktatással kapcsolatban a II. Koháry István Alapiskola igazgatója azt mondta, hogy a tapasztalatok nagyon individuálisak. A tantestület meg tudott birkózni a kihívással, de minden osztály és kolléga egyéni módon. Bozó szerint a legnagyobb negatívum az volt, hogy nem lehetett felkészülni a helyzetre, a hirtelen váltás a gyerekeket és a tanárokat is felkészületlenül érte. „Próbálunk egységesíteni, megszabni az időpontokat, határidőket, milyen mennyiségben és formában adjuk fel a feladatokat. Viszont többen alternatív formákat is használnak" – mondta az igazgató. A tanárok az Edupage rendszerben egységesen vezetik, hogy hol állnak a tantervvel, arról pedig, hogy hány tanuló kapcsolódott be az oktatásba és hány maradt távol azért,mertnemtudott,vagynemakart tanulni, külön statisztikát vezetnek. A minisztérium döntésére várnak azzal kapcsolatban, hogy mi legyen azokkal a tanulókkal, akik egyáltalán nem kapcsolódtak be a távoktatásba. Bozó Roland szerint a gyerekek háromnegyede aktívan részt vesz az órákon. A távolmaradók hiányzásának több oka van, az igazgató szerint problémát jelenthet az internet-hozzáférés és az akarat is. „De nem akarom őket egy kalap alá venni" – mondta az igazgató. A távoktatást ellógók többnyire olyan diákok, akik akkor sem voltak túl együttműködőek, amikor még rendesen jártunk iskolába: „Van olyan diák is, akiről tudjuk, hogy van internet-hozzáférése, mégsem akar bekapcsolódni."



Pluszmunka a tanároknak



Kotlár Ildikó, a füleki Mocsáry Lajos Alapiskola igazgatónője lapunknak elmondta, hogy 21 elsős iratkozott be iskolájukba. Ehhez jön még nyolc nulladik osztályos. A Mocsáry így két osztályt tud nyitni, de az igazgatónő szerint még további beiratkozók fognak érkezni a nyár folyamán. A jelenlegi beiratkozók száma valamivel alacsonyabb a tavalyihoz képest, amikor is 27 leendő elsősük volt. Kotlár Ildikó elmondása szerint az elektronikus beiratkozás lehetőségével öten éltek. A távoktatás margójára megjegyezte, hogy a kollégáknak rengeteg pluszmunkát jelent. „Csoportokban tanítanak, délelőtt az egyikkel, délután a másikkal." Ráadásul ez a megoldás nem alkalmazható a szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknál, akiknél nincs se áram, se internet, se számítógép, se telefon. A tanárok azonban ezt a lehetetlen helyzetet is megoldották. „A tanító nénik kimentek hozzájuk. Odaadták nekik a leckét, elmondták, hogy mit, hogyan kell csinálni. Sőt, az egyik kolléganő még azt is megtette, hogy összeszedte a gyerekeket, kiment velük a parkba – természetesen a gyerekek betartották a kellő távolságot –, leültek, és úgy magyarázta el nekik az anyagot, amikor jó idő volt." Az ilyen lépések azért is szükségesek, mert a Mocsáry Lajos Alapiskola tanulóinak nagy része szociálisan hátrányos helyzetű családokból származik, akik közül néhányan mélyszegénységben élnek. Kotlár Ildikó szerint akár harmincszázalékos is lehet azon tanulók aránya, akik még akkor sem tudnának részt venni a távoktatásban, ha akarnának.



Kilenc elsős Losoncon



Csúsz Péter, a losonci Kármán József Alapiskola és Óvoda igazgatója elmondta, hogy idén kilenc elsősük van, ami pontosan ugyanannyi, mint a tavalyi szám. Az igazgató szerint az elektronikus beiratkozással nem volt gond. A távoktatással azonban Losoncon is vannak negatív tapasztalatok. „A diákok hatvan százaléka, akik eddig is rendszeresen tanultak rendesen, részt vesznek a távoktatásban. Húsz százalék hol bekapcsolódik, hol nem, nekik a nappali tanításhoz is ugyanilyen volt a hozzáállásuk. A diákok további húsz százaléka pedig a füle botját sem mozdítja. Igaz, nekik nincs internethozzáférésük, de ha lenne, akkor sem tanulnának." Csúsz Péter szerint ez egy általános trend, így mutatja az éves átlag.

