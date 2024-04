Komáromban enyhén csökkent az beíratott elsősök száma – és a lakosságé is

Ahogy 2020 óta minden évben, úgy a legtöbb szülő idén is az Eötvös Utcai Alapiskolát tüntette ki bizalmával. 83 kiselsősre számíthatnak szeptembertől. A tavalyi 57 kisdiák helyett 2024-ben 73-at irattak be a Munka Utcai Alapiskolába, míg a Jókai Mór Alapiskola 2023-hoz képest enyhe csökkenés mellett 56 diákra számíthat. Ami a Marianum Egyházi Iskolaközpontot illeti, ott gyakorlatilag tartják a hosszú évek óta jellemző tendenciát: 33 kiselsősük lehet majd. Mindez azt jelenti, hogy a komáromi magyar tanítási nyelvű alapiskolákba 245 gyermeket írattak be.

A szlovák intézmények szám kiegyenlítettek, s nem térnek el túlságosan az előző évek tendenciáitól. A Határőr Utcai Alapiskolában (44 kiselsős), a Rozmaring Utcai Alapiskolában (42) és a Ján Amos Komenský Alapiskolában (41) összesen 127 gyermek kezdheti meg az első osztályt ősszel.

Jelen állás szerint a hat városi fenntartású, s az egy egyházi iskola szeptemberben 372 kiselsőst köszönthet az iskolapadokban (a számok természetesen még némileg változhatnak az őszig). Ez a szám 2021-ben és 2022-ben is 396 volt, ám például 2017-ben csak 328 gyermekről volt szó.

Keszegh Béla (független) polgármester a város aktuális ügyeiről szóló sajtótájékoztatón elmondta, nem elhanyagolható számú gyermekek íratnak be a környező falvakból is. Így a városan kevésbé érezhető az általánosan jellemző csökkenő születésszám.

A polgármester tájékoztatott a Szlovák Statisztikai Hivatal legújabb adatairól is. Ezek szerint 2023 végén 31.324-en éltek Komáromban. Keszegh elmondta, ez nem a teljes lakosság abszolút száma, mert körülbelül körülbelül további 1800 komáromi lakost az idegenrendészet tart számon. Az adatok alapján egyébként az látszik, a lakosság folyamatosan, évről-évre néhány száz fővel csökken. 2013-ban még 34 ezer fölött volt a szám, azóta pedig állandó mérsékelt apadás tapasztalható.

A polgármester kifejtette: a város korfája alapján az időgondozás egyre nagyobb kihívást fog jelenteni az önkormányzatnak, sőt már most is várólistákkal kell szembesülniük. Pár éve ez még nem így volt, akkor ugyanis részint a járvány okozta elhalálozások következtében nem működtek teljes kapacitással az idősotthonok. Keszegh előrebocsátotta: minden bizonnyal új idősgondozó intézmények építésére lesz szükség.

Ahogy Szlovákia egészére, úgy Komáromra is teljességgel igaz, hogy az aktív korú lakosság száma egyre csökken. 2023-ban az előző évek adataihoz képest 20%-kal visszaesett a születések száma – és ez annak ellenére történt, hogy 2017 és 2022 között mérsékelten emelkedés volt tapasztalható.