Séta a rák megelőzéséért Szilason (FOTÓK)

A megemlékezés után visszatértek a kultúrházba, ahol Mego Michal onkológus orvos, a Nemzeti Onkológiai Intézet elöljárója adott elő, melybe a jelenlévők is bekapcsolódhattak. Tóth Mónikát kérték meg, Szilas polgármesterének, Tóth Péternek feleségét, hogy vezesse a beszélgetést, ugyanis ő maga is átesett a betegségen. A résztvevők legtöbbjének konkrét kérdései voltak, a rokonait érintette, illetve érinti most is a rák, vagy saját maguk is átestek rajta és igyekeznek informálódni a gyógyulás esélyeiről.

„Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk a rákbetegségről, ahogy a prevencióról is. Szlovákiában 2018-tól elkezdődött egy preventív program a méhnyakrák, a vastagbél rák és a mellrák szűrésére, ezt idén folytatják a prosztata és a tüdőrák szűrési programmal”

– tájékoztatott az orvos és hangsúlyozta a rendszeres ellenőrzések fontosságát. Elmondta, hogy ha az étvágyban változás történik, vagy hirtelen fogyás állna be, akkor mindenképp forduljunk orvoshoz.

„Az egy normális reakció, hogy a félünk a betegségtől, a ráktól még inkább, de meg kell tenni az első lépést és el kell menni orvoshoz. Volt egy páciensem, aki 3 évig hagyta nőni a mellrákot és már áttétekkel jött hozzám. Ez a rák nem volt olyan agresszív fajta, ha korábban jön, akkor kigyógyíthattuk volna, most már csak kezelni tudjuk”

– osztotta meg tapasztalatát.