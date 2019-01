Se kultúrház, se szabadtéri színpad a Bodrogköz központjában

Tarcali Nagy Beatrix, a Királyhelmeci Városi Hivatal kulturális és művelődési osztályának vezetője lapunknak elmondta, jelenleg a legnagyobb gondot az okozza, hogy mind a helyi művelődési központot, mind a szabadtéri színpadot felújítják, így ezek egy jó ideig semmilyen kulturális eseménynek nem adhatnak otthont. A részleget ideiglenesen a városháza helyiségeibe költöztették át, a programjaikat pedig megpróbálják az adott lehetőségekhez igazítani. Nagyobb terem mindössze egy van – a városi hivatal tanácsterme –, de ez is legfeljebb 180 fő befogadására alkalmas. Kisebb rendezvényeket elméletileg a helyi iskolákban is meg tudnak tartani, ám ezzel a lehetőséggel csak a gyerekeknek vagy a fiataloknak szánt programokkal szeretnének élni.

A legnagyobb múltú rendezvényeket a nehézségek ellenére idén is szeretnék megtartani, így a Színházi Kavalkád 14. évadát, valamint a Bodrogközi Kulturális Fesztivált, a város napját és a szüreti ünnepséget is megszervezik. Előbbihez vélhetően valamelyik környékbeli település segítségét veszik igénybe, utóbbiaknak pedig egyelőre csupán a helyszíne ismert – ez ebben az évben is a Millennium tér lesz. Az osztályvezető elmondta, a körülmények miatt ebben az évben inkább a szabadtéri rendezvényeket helyezik előtérbe, de 2019. szeptember végéig még tart a város teljes területének kanalizációja is, így bizonyos városrészek és utcák, a bennük folyó munkálatok és a forgalomkorlátozások miatt használhatatlanok. Februárban így is megtartják a borkóstolót, májusban a Térzenefesztiválnak szeretnének otthont adni. A városi gyereknap helyszíne most is az óvoda udvara lesz, és egyéb más rendezvényekről – pl. a Mikulás-futásról, a nemzeti és az egyházi ünnepekkel kapcsolatos eseményekről, a nyugdíjasnapról – sem szeretnének lemondani. Képzőművészeti kiállításokat – a megfelelő helyiségek hiányában – idén nem tudnak rendezni, de a Tóthpál Gyula Fotópályázat 4. évadjának lebonyolításában most is vállalnak feladatokat. Királyhelmecen kulturális események lebonyolítására az idei költségvetésben 50 ezer eurót különítettek el, ám ebből kb. 30 ezer eurót a Bodrogközi Kulturális Fesztiválra, valamint a szüreti ünnepségre tettek félre.